Petro ordenó a Daniel Quintero denunciar a presidentes de la Fiduprevisora: “Ahí se han robado billones de pesos de los maestros”

El presidente Gustavo Petro, en su discurso del Día del Trabajador, ordenó a Daniel Quintero, nuevo superintendente de Salud, entrar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

“Le ordeno, superintendente, que entre al Fomag, invitado por el comité de este gobierno, que hace parte del consejo directivo del Fomag, pero que administra la Fiduprevisora”, dijo Petro desde Medellín.

De acuerdo con Petro, “ahí se han robado billones de pesos del dinero de maestros y maestras”.

Además, el presidente le pidió a Quintero un listado completo “de los funcionarios que han colaborado con ese robo y pone la denuncia penal contra los presidentes de la Fiduprevisora que permitieron que la reforma a la salud que propusimos no se implementara ni en Antioquia ni en la mayoría de los departamentos a favor de los maestros y maestras de Colombia”.

El presidente aseguró que volvieron a poner “instituciones privadas que manejan en una oficina la salud de 50.000 maestros o maestras en un departamento cualquiera”.

“Se llenan los bolsillos y se llevan la plata de la maestra y el maestro, y se la roban. Y no dan atención al magisterio”, agregó.

Petro le dio 15 días al superintendente para dar la información exacta de quiénes se estarían robando los recursos dentro de la Fiduprevisora. De esa forma, el mandatario buscará implementar la reforma a la salud “sin intermediarios privados”.

En su discurso, el mandatario reforzó su idea de una asamblea nacional constituyente, asegurando que él mismo está dispuesto a recoger firmas para activar el mecanismo.