Armando Benedetti radica solicitud para que se aplique el reglamento del Congreso y se acabe el ausentismo parlamentario

Después de que el presidente Gustavo Petro pidiera al Congreso que se informara al Consejo de Estado sobre las inasistencias de algunos de los legisladores de manera reiterada, el ministro del Interior, Armando Benedetti, radicó una solicitud formal.

Se trata de un oficio que envió a los presidentes de Senado y Cámara, Lidio García y Julián López, respectivamente, para que se aplique el reglamento del Congreso y se ponga la lupa sobre aquellos legisladores que no están cumpliendo con sus funciones a cabalidad.

Gustavo Petro solicita al Congreso aplicar la “ley sobre inasistencias” por demoras en la aprobación de sus reformas

“El Gobierno Nacional viene observando con preocupación un creciente fenómeno de inasistencia por parte de algunos congresistas a las diferentes sesiones de comisiones constitucionales permanentes y plenarias de las respectivas Corporaciones. Ello viene afectando la discusión de proyectos trascendentales para el pueblo colombiano como lo son la reforma a la salud, la jurisdicción agraria, el Código Minero, entre otros”, dice Benedetti en el documento radicado.

El jefe de la cartera política asegura que pese a los mensajes de urgencia e insistencia que se han enviado para diferentes trámites legislativos, las iniciativas no están siendo discutidas por cuenta del ausentismo.

“Por ello señores presidentes, de manera muy respetuosa se solicita que se adelante todo el trámite legal previsto en la Ley 5 de 1992, con el fin de que se remitan al Honorable Consejo de Estado los listados de inasistencia de los congresistas a todas las sesiones plenaria y de comisiones constitucionales permanentes durante la legislatura 2025-2026″, pide Benedetti.

Julián López, presidente de la Cámara, respalda propuesta de Petro y entregará lista de inasistencias al Consejo de Estado

Dicha solicitud está orientada a que se inicien los procesos de pérdida de investidura, tal y como está contemplado en el numeral 2° del artículo 183 de la Constitución Política de Colombia, donde se habla de las inasistencias a sesiones y los causales de pérdida de investidura.

“Y que además se impongan las sanciones que correspondan por las inasistencias de acuerdo con la normatividad antes citada”, reiteró el ministro.

Congreso de la República de Colombia Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El presidente de la Cámara, Julián López, aseguró que está de acuerdo con la petición del Gobierno Petro y seguramente elaborará el listado de inasistencias en los próximos días.

Por el lado del Senado, aún no hay respuesta de Lidio García, pero la realidad es que en las dos corporaciones hay varios integrantes del Pacto Histórico dentro de la lista de ausentes o que sencillamente acuden a las sesiones para registrarse y retirarse del recinto a los pocos minutos.

El pronunciamiento de Petro sobre este tema se dio en la ciudad de Medellín donde hizo un extenso discurso en medio de la conmemoración del Día del Trabajo.

El proceso de pérdida de investidura por inasistencia tiene un requisito de seis inasistencias a sesiones plenarias en un mismo periodo y en donde se hayan votado proyectos de ley, actos legislativos o mociones de censura.