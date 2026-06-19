Petro insiste en denunciar persecución política y mantiene dudas sobre el proceso electoral: “No se puede acusar por ser militante”

A través se cuenta en X, el presidente Gustavo Petro insiste en denunciar una supuesta persecución política contra militantes o activistas afín a su proyecto político.

“No se puede acusar por ser militante o activista o pensar de manera diferente. Esta actividad está tipificada como crimen contra la humanidad en el estatuto de Roma que es el código de la Corte Penal Internacional, ley de nuestra República. Estamos ante la persecución de un grupo civil con identidad política”, empezó diciendo Petro en su escrito en X, esta mañana de viernes 19 de junio.

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Para finalizar, el jefe de Estado continuó poniendo un manto de duda sobre el proceso electoral que se avecina.

“Toda la violencia verbal y física que hemos visto en los últimos días es señal que Colombia y su democracia están ante una amenaza real. La repuesta no es la violencia, sino el cuidado máximo de las elecciones y los votos”, concluyó Petro en ese mensaje en X.

Precisamente, en otro mensaje en X, se fue de frente contra el registrador Nacional, Hernán Penagos, quien dijo en una entrevista que “el preconteo es la herramienta más potente que tiene Colombia”.

El presidente Petro retuiteó dicha entrevista a Penagos y dijo saber “muchas cosas”.

“El preconteo no es vinculante jurídicamente, el resultado es el escrutinio y no se hace en un día, la rapidez solo busca evitar las impugnaciones legítimas y de la ciudadanía. El registrador no permitió veeduría tex uvas y expertas sobre el software pero ya sabemos muchas cosas. El proceso de escrutinios debe desarrollarse en tranquilidad y debe contar con veeduría física y virtual sobre todos los E14. La Registraduría ha dificultado la verificación de los E14 al eliminar los algoritmos que permiten ver la trazabilidad en el tiempo: los llamados “hoja del tiempo” y el Hash o candado que evita retoques sobre el presentado inicialmente. Esta eliminación permite cambiar el E14 en el tiempo“, empezó diciendo puntualmente Petro en un extenso mensaje en X.

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En tal sentido, Petro manifestó que ”la veeduría ciudadana sobre los votos, necesita no solo los testigos de mesa, uno en cada mesa y sabiendo lo que hay que hacer, sino testigos digitales para observar en el tiempo cuando cambia el formulario E14 de las mesas que quiera cuidar y denunciarlo a las oficinas centrales de los movimientos políticos".

Y concluyó diciendo el mandatario: “Tenemos una sociedad dividida casi por mitad y líderes dedicados a hablar del exterminio del otro como en la violencia de mediados del siglo XX. Hay que actuar con tranquilidad y por la paz de Colombia y eso significa dedicar el tiempo del día domingo después de votar a cuidar el voto. Ninguna desconcentración provocada, no caer en trampas. Una red de medio millón de personas, físicas en cada mesa y digitales en cada hogar observando todo el tiempo los E14, organizados por regiones, puede eliminar cualquier posibilidad de fraude".