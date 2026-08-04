Se mantiene posesión de Abelardo De La Espriella en Cali: Consejo de Estado negó petición que pretendía suspenderla

En medio de una sala extraordinaria que se desarrolló este marte 4 de agosto, los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado rechazaron una petición que pretendía suspender la posesión como presidente de Colombia de Abelardo De La Espriella, quien ya tiene todo programado para realizar ese acto oficial este 7 de agosto en la ciudad de Cali (Valle del Cauca).

En el orden del día que fue publicado esta semana por la Sección Quinta confirmó que se debía resolver dos procesos que reposaban en los despachos de los magistrados Luis Alberto Álvarez y Omar Joaquí Barreto que tenían relacionados con la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espreilla, y de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

A tres días de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, Tribunal Administrativo de Cundinamarca admite demanda para frenar el evento en Cali

SEMANA conoció por fuentes internas del proceso que sobre esas dos demandas fue que se negó la medida cautelar que pretendía dejar sin efectos el acto de posesión que está programado para este viernes 7 de agosto, día en que iniciará oficialmente el nuevo periodo en la Presidencia de Colombia.

La demanda en el Tribunal

Pero mientras decisiones se conocen en el Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió en las últimas horas, una demanda que busca suspender el traslado de la posesión presidencial de De La Espriella a la ciudad de Cali, capital del Valle.

El demandante alegó que el cambio de sede, teniendo en cuenta que siempre se realiza en Bogotá, podrá afectar derechos e intereses colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la seguridad, la salubridad pública, la prevensión de riesgoss prevesibles, la publicidad de la función pública y la legalidad del gasto.

El Tribunal de Cundinamarca ahora estudiará los argumentos de esa demanda para determinar si es necesario ordenar una medida cautelar sobre el traslado de la posesión presidencial, mientras se toma una decisión de fondo frente a ese recurso que tiene varios reparos contra la posesión de De La Espriella en la capital del Valle del Cauca.

Por ahora la posesón de Abelardo De La Espriella como el presidente número 43 de la historia de Colombia, se realizará este viernes 7 de agosto en la Arena USC de la Universidad de Santiago de Cali.