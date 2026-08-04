Ya puede descargar el certificado del RUI: este es el paso a paso del sistema que reemplaza al Sisbén

El 1.° de agosto comenzó la implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI), el sistema con el que el Gobierno busca mejorar la focalización de subsidios. Conozca cómo consultar y descargar el certificado oficial.

Así operará el nuevo Registro Universal de Ingresos: ¿se acaba el Sisbén?

Paso a paso para descargar el certificado del RUI

Los ciudadanos que deseen consultar su clasificación o descargar el certificado del RUI deben ingresar a la plataforma Ventanilla Social, habilitada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Una vez dentro del portal, tienen que seleccionar la opción “Consulta RUI”, elegir el tipo de documento, ingresar el número de identificación y completar el proceso de verificación.

Si la persona ya aparece registrada, el sistema permitirá visualizar la información del hogar y descargar el certificado correspondiente en formato PDF.

El DNP también permite crear un perfil mediante la opción “Ingreso Ciudadano”.

Desde allí es posible consultar información asociada al Registro Social de Hogares y realizar solicitudes relacionadas con la actualización de datos cuando sea necesario.

Ya puede descargar el certificado del RUI: así funciona el sistema que reemplaza al Sisbénhttps://t.co/Yhzjqz3qmm — El Colombiano (@elcolombiano) August 4, 2026

El RUI no elimina de inmediato el Sisbén

Planeación Nacional ha reiterado que uno de los principales mitos alrededor del nuevo sistema es creer que el Sisbén desapareció o que quienes hoy reciben subsidios los perderán automáticamente.

La entidad aclaró que el Sisbén continúa siendo una de las principales fuentes de información del Registro Social de Hogares y que la transición será gradual.

De acuerdo con el Decreto 662 de 2026, el RUI empezó a operar como instrumento de focalización desde el 1.° de agosto.

Para las personas que ya estaban identificadas por el Sisbén antes del 31 de julio, el proceso de transición se extenderá hasta el 31 de octubre de este año.

Asimismo, el Gobierno enfatizó que el RUI es únicamente un instrumento de clasificación.

La decisión de otorgar, mantener o retirar un subsidio seguirá siendo competencia de cada entidad responsable de los diferentes programas sociales.

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¿Qué información utiliza el nuevo sistema?

A diferencia del Sisbén, que se apoyaba principalmente en una encuesta socioeconómica, el RUI incorpora información proveniente de más de 40 entidades públicas, entre ellas la Dian, la Registraduría Nacional, la Pila y otras bases administrativas del Estado.

El objetivo es estimar con mayor precisión los ingresos reales de las personas mediante información laboral, tributaria y de seguridad social, además de modelos estadísticos para quienes trabajan en la informalidad o no cuentan con registros suficientes.

Según el DNP, este modelo permitirá una actualización más dinámica de la situación económica de los hogares y una focalización más precisa de los recursos públicos.

Planeación Nacional indicó que los ciudadanos que encuentren errores o datos desactualizados podrán solicitar su corrección a través de la Ventanilla Social y de las entidades territoriales habilitadas para este proceso.

No es necesario realizar una nueva encuesta de manera inmediata, ya que la actualización de la información se hará de forma gradual durante el período de transición.