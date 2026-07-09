Gobierno aplazó la entrada del Registro Universal de Ingresos, sistema que reemplazará el Sisbén: ¿vienen cambios en subsidios?

En la mañana de este 9 de julio, el Departamento Nacional de Planeación anunció el aplazamiento de la entrada en vigencia y transición del Registro Universal de Ingresos, el programa que buscaría reemplazar al Sisbén de una manera mucho más moderna y con la intención de generar una mejor focalización para beneficiarios de distintos programas sociales entregados por el Estado.

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A través de un comunicado, la entidad detalló que, mediante el Decreto 662 del 26 de junio de 2026, el Gobierno nacional amplió el período de transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), con el fin de terminar de forma ordenada los procesos técnicos, operativos e institucionales necesarios para su implementación en todo el país.

El Gobierno aplazó la entrada en operación del Registro Universal de Ingresos (RUI) y extendió el período de transición para los beneficiarios del Sisbén. Foto: Prosperidad Social / cortesía

“Con esta medida queda claro que el RUI no entrará a operar como único instrumento de focalización el mes de julio, como se llegó a anunciar en versiones preliminares. La nueva fecha establecida por el decreto es el 1 de agosto de 2026, y para quienes ya estén identificados por el Sisbén antes del 31 de julio, el proceso de transición se extiende, en todo caso, hasta el 31 de octubre del presente año“, detalla el DNP en la carta.

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La directora de Planeación, Natalia Irene Molina, aseguró que con este nuevo programa el Sisbén no desaparece, sino que se transforma. “Toda la información que las familias colombianas ya entregaron sigue siendo válida y necesaria. Lo que hace el RUI es fortalecer esa base con registros administrativos del Estado, para que ningún hogar que de verdad lo necesite se quede sin la posibilidad de acceder a un subsidio”, comentó.

Entre las medidas que fija el decreto se encuentra una nueva fecha de operación. Esto porque las entidades públicas y los particulares que ejercen funciones públicas transitarán al RUI como instrumento de focalización a partir del 1 de agosto de 2026, y no del 1 de julio, como se había difundido inicialmente.

Planeación Nacional aclaró que el Sisbén no desaparece y continuará siendo una de las principales fuentes de información para la asignación de subsidios. Foto: Departamento de Planeación Cali

Para beneficiarios y potenciales beneficiarios que al 31 de julio de 2026 ya estén identificados o focalizados a través del Sisbén, el proceso de transición hacia el RUI se surtirá, en todo caso, hasta el 31 de octubre de 2026.

Respecto a las entidades que dependen de este sistema, como las responsables de programas, subsidios y servicios sociales, deberán adoptar y publicar un acto administrativo con su propio esquema de transición, cronograma, actividades operativas y mecanismos de atención al ciudadano..

Adicional a ello, el DNP desmintió varios mitos que se han gestado alrededor de este nuevo sistema: El primero es que el Sisbén desapareció el 1 de julio de 2026. No es cierto dado que el Sisbén se mantiene vigente como una de las principales fuentes de información del nuevo Registro Social de Hogares, evolucionando y fortaleciendo de esta forma su operación a nivel nacional.

El RUI comenzará a operar como instrumento de focalización desde el 1 de agosto de 2026, mientras avanza el proceso de transición en el país. Foto: Prosperidad Social

Tampoco es cierto que con el cambio se va a quitar el subsidio de un día para otro. “El RUI es un instrumento neutral que clasifica según ingresos; son las entidades administradoras de cada programa las que definen esquemas de transición y puntos de corte graduales, buscando proteger a la población más vulnerable”, indicó.