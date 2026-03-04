Lo que debe saber si su puntaje del Sisbén fue modificado

En los últimos meses, varios ciudadanos han reportado cambios en su clasificación dentro del Sisbén, el sistema utilizado por el Gobierno para identificar a los potenciales beneficiarios de programas sociales.

Las clasificaciones del Sisbén son utilizadas por el Gobierno para identificar a los beneficiarios de los programas sociales, con el fin de verificar la información y que esta coincida con el perfil de quien accede al subsidio.

La verificación de este sistema social permite identificar a los beneficiarios de los programas sociales y establecer quién accede al subsidio, sin importar su condición.

Las autoridades han explicado que estas modificaciones responden a un proceso de actualización dinámica de la información, que busca reflejar con mayor precisión la situación socioeconómica de los hogares en el país.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), entidad responsable de administrar la base de datos del Sisbén, anunció que el sistema comenzó a incorporar un mecanismo de actualización basado en registros administrativos, lo que significa que la información de los hogares se cruza automáticamente con datos provenientes de entidades públicas y privadas.

Entre estos registros se incluyen datos relacionados con salud, educación, empleo y otros sistemas oficiales, lo que permite verificar y actualizar la información socioeconómica de los ciudadanos sin depender únicamente de encuestas periódicas.

Según el DNP, este modelo busca que el sistema sea más dinámico y pueda reflejar con mayor rapidez los cambios en las condiciones de vida de las personas.

Como resultado de este proceso, algunos hogares pueden notar modificaciones en su clasificación dentro del sistema. Esto se debe a que el cruce de información puede confirmar, ajustar o complementar los datos reportados anteriormente en la encuesta del Sisbén.

Actualmente, el Sisbén IV clasifica a la población en cuatro grupos (A, B, C y D), según sus condiciones socioeconómicas y su capacidad para generar ingresos.

El grupo A corresponde a hogares en pobreza extrema; el B, a pobreza moderada; el C, a población vulnerable; mientras que el D agrupa a quienes no se consideran pobres ni vulnerables.

Esta clasificación es clave para determinar el acceso a diferentes programas sociales del Gobierno, como transferencias monetarias, subsidios educativos, ayudas para vivienda o beneficios en salud.

En caso de que una persona considere que su clasificación cambió de forma incorrecta, puede solicitar una revisión de su información. Para hacerlo, debe acudir a la oficina del Sisbén de su municipio o ciudad y solicitar la actualización de la ficha socioeconómica, proceso que puede incluir una nueva encuesta o la verificación de los datos registrados.

También es posible consultar el grupo del Sisbén en línea. Para hacerlo, los ciudadanos deben ingresar al portal oficial del sistema, seleccionar el tipo de documento, digitar el número de identificación y realizar la consulta para conocer su clasificación actual.

Las autoridades han señalado que mantener actualizada la información del Sisbén es importante, ya que este sistema es el principal instrumento que utiliza el Estado para focalizar los subsidios y programas sociales dirigidos a la población más vulnerable.