Así podrá postularse a los programas para adultos mayores y estudiantes para 2026; pagos de hasta 500.000 pesos

En Colombia existen diversas iniciativas promovidas por el Gobierno Nacional y por las administraciones locales, dirigidas a respaldar a los sectores más vulnerables de la población.

A continuación le explicamos cuatro de los programas que se desarrollan actualmente en el país.

Colombia Mayor

Este es otro de los programas sociales vigentes en el país, diseñado para ofrecer apoyo económico a las personas adultas mayores. Actualmente, se están efectuando los pagos correspondientes al último ciclo del año a través de los canales oficiales informados por el programa.

Para el presente año, las entidades a cargo han informado que el primer ciclo del programa en 2026 será desde el 27 de febrero. Los siguientes cinco ciclos del programa se entregarán a partir del 25 de marzo, el 22 de abril, el 20 de mayo, el 17 de junio y el 29 de julio, respectivamente.

Colombia Mayor: Prosperidad inicia el 2026 con miles de beneficiarios.

Renta Joven

En relación con este programa, los pagos pendientes del año están programados para realizarse a mediados de febrero. Además, el nuevo ciclo de 2026 iniciaría en marzo. Para recibir el incentivo, los beneficiarios deben presentar su documento de identidad y los comprobantes que certifiquen su condición dentro del programa.

Prosperidad Social indica que Renta Joven busca apoyar a jóvenes en condición de pobreza o vulnerabilidad, promoviendo su permanencia y culminación de estudios en educación superior a través de incentivos económicos que superan los 400.000 pesos. Asimismo, el programa impulsa oportunidades de inserción laboral, emprendimiento y acceso a formación de posgrado.

Requisitos:

Tener entre 14 y 28 años.

Haberse graduado de bachillerato (grado 11) y contar con un registro en los sistemas oficiales de matrícula en educación media.

Estar matriculados en alguna carrera de educación superior.

Estar registrado en el Sisbén con clasificación como grupo poblacional en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad (Categoría A1 - C18).

Renta Ciudadana

Otro de los programas administrados por el DPS es Renta Ciudadana, cuyo objetivo es enfrentar la pobreza extrema y moderada a través de transferencias monetarias directas. Esta iniciativa da prioridad a madres cabeza de hogar, personas con discapacidad y niños en la primera infancia, con el propósito de fortalecer la seguridad alimentaria y promover la movilidad social.

Para el 2026, se mantiene la estructura de pagos del programa, que se encuentra en un rango de entre $220.000 y los $500.000, que dependen netamente de la línea de intervención en la que esté el hogar. Se espera que desde el 20 de enero se desarrollen los pagos del 2026.

Renta Ciudadana en Colombia: así será el programa en 2026.

¿Qué documentos se requieren para el pago de los beneficios?

Cédula de ciudadanía.

Registro en el Sisbén.

No estar recibiendo pagos de otros programas.

Tener los documentos que lo validen como beneficiario del programa.

Devolución del IVA

Esta estrategia, integrada a la política social y económica del Estado, tiene como objetivo mitigar el impacto del costo de vida y promover la equidad, favoreciendo principalmente a las poblaciones más necesitadas. Para este programa se espera que a finales de febrero se inicien los pagos.

¿Quiénes hacen parte de este beneficio?