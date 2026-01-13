Finanzas

Subsidio para TransMilenio en 2026: nuevos beneficiarios y quiénes pueden reclamar

Esto es lo que debe saber sobre los beneficios que otorga la Alcaldía de Bogotá.

Redacción Semana
13 de enero de 2026, 6:05 p. m.
Transmilenio tiene varios beneficios en los pasajes a ciertas comunidades vulnerables.
Transmilenio tiene varios beneficios en los pasajes a ciertas comunidades vulnerables. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

Transmilenio es uno de los sistemas de transporte más importantes en Colombia y el principal para la ciudad de Bogotá. Desde hace varias décadas, miles de buses alimentan el sistema que mueve a más de cuatro millones de colombianos.

Desde hace varios días, el sistema ha estado en la opinión pública tras el incremento definido por la Alcaldía de Bogotá al pasaje del sistema troncal. La cifra quedó en $3.550 y empezará a cobrarse en las estaciones a partir del 14 de enero.

Hay menos filas y los viajes son más seguros
TransMilenio es uno de los sistemas más importantes en la ciudad. Foto: Transmilenio, API

Una de las preguntas más recurrentes que tienen muchos usuarios es la que respecta a los subsidios que otorga el sistema a ciertas poblaciones vulnerables.

Este año hay nuevos beneficiarios, cerca de 6.200 nuevas personas, que recibirán pasajes para el sistema. Entre estos se encuentran personas que habitan en vivienda de pagadiarios, además de habitantes de calle atendidos a través del servicio de Hospedaje Social y personas mayores vinculadas a los Centros de Cuidado Transitorio.

¿Cuánto debe ganar una empleada doméstica en 2026? Estas son las cuentas

Adicional a ello, también pueden recibir el subsidio los grupos priorizados anteriormente, como lo son adultos mayores de 62 años, personas con discapacidad y personas en condición de pobreza extrema y moderada registrados en el Sisbén.

TransMilenio
Estos son los beneficios que muchos recibirán. Foto: Transmilenio, API

Para consultar si es beneficiario, tenga en cuenta que la Secretaría de Integración Social es la encargada de realizar la entrega del subsidio, en modo de recarga, para quienes hacen uso frecuente del beneficio.

Adiós al desalojo inmediato: lo que deben saber los propietarios e inquilinos desde ahora

Para hacer la consulta si es beneficiario, tenga en cuenta el siguiente enlace:

https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/ingreso-minimo-garantizado#consultas

Además del cambio en el precio del pasaje, también hay otros beneficios, pues continuará la ventaja de tiempo de 125 minutos (2 horas y 5 minutos) para realizar un transbordo sin cobrar otro pasaje.

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
Tenga en cuenta cómo funcionará el beneficio. Foto: Guillermo Torres / Semana

También se hará la expansión de TransMiPass, el cual beneficia a más de 14.000 usuarios frecuentes. Este permitía que un usuario se ahorrara $739 pesos por pasaje a que ahora se ahorre $1.089 por pasaje.

