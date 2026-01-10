Finanzas

¿Cuánto debe ganar una empleada doméstica en 2026? Estas son las cuentas

Miles de personas laboran en tareas domésticas.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

10 de enero de 2026, 6:22 p. m.
La normativa aclara que el auxilio de transporte solo se otorga a los trabajadores que deben desplazarse desde su lugar de residencia hasta el sitio de trabajo.
La normativa aclara que el auxilio de transporte solo se otorga a los trabajadores que deben desplazarse desde su lugar de residencia hasta el sitio de trabajo.
La normativa aclara que el auxilio de transporte solo se otorga a los trabajadores que deben desplazarse desde su lugar de residencia hasta el sitio de trabajo.

¿Cuánto debe ganar una empleada doméstica en 2026? Estas son las cuentas

