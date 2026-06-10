Subsidios y ayudas en Colombia en junio 2026: fechas de pago y cómo consultar su giro

Empieza el quinto ciclo de entrega de subsidios para la tercera edad, correspondientes a la estrategia de Colombia Mayor, adelantada por Prosperidad Social.

La entidad, que se encarga de buena parte de la política social, anunció que el cronograma de entrega para el mes de junio empezó el 5 de este mes y concluirá el 24. La expectativa, según la entidad, es entregar subsidios a 3 millones de beneficiarios.

Cada una de las ciudades avanza en la tarea de irrigar los recursos a los más vulnerables. En algunas ciudades, para este 10 de junio, habrá una entrega masiva de subsidios, en ciudades como Aguazul (Casanare), según informó Prosperidad Social.

De acuerdo con la información suministrada por la entidad que ha estado en boga por una propuesta de eliminarla para revivir el Ministerio de la Igualdad, también confirmó que el 16 de junio se iniciará el tercer ciclo de renta ciudadana y devolución del IVA, otros dos de los programas que hacen parte del paquete social de ayudas con recursos del Estado.