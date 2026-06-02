¿Cuándo pueden embargar el salario, las cuentas o los bienes en Colombia?

En Colombia, las deudas son una de las principales barreras para quienes buscan alcanzar estabilidad económica. Muchas personas enfrentan procesos de cobro debido al incumplimiento de sus compromisos financieros.

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Esta situación se presenta una vez que se agotan las instancias judiciales, en las cuales se estudian las obligaciones pendientes y las posibles afectaciones para la parte demandante. Entre los bienes que pueden ser objeto de embargo se encuentra el salario recibido por los trabajadores.

Los embargos son una de las últimas instancias para cobrar las deudas en el país. Foto: Ley de insolvencia

Cuando se trata de deudas por alimentos o compromisos con cooperativas, la ley permite embargar hasta el 50 % del ingreso mensual del trabajador.

En cambio, las obligaciones con bancos o particulares tienen reglas distintas. Si la persona devenga un salario mínimo, este no puede ser embargado; pero si sus ingresos superan ese monto, únicamente podrá retenerse el 20 % del excedente.

Cabe destacar que, en términos generales, una persona no responde por las deudas de sus familiares, ya que estas son de carácter individual y no recaen sobre terceros.

Sin embargo, existen excepciones legales relacionadas con ciertas condiciones contractuales o procesos sucesorales. Uno de los casos más comunes ocurre cuando alguien figura como codeudor de una obligación financiera.

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¿Quiénes pueden enfrentar el embargo de sus cuentas o bienes?

Las personas que incumplen con el pago de impuestos, sanciones, multas, intereses u otras obligaciones económicas pueden verse expuestas al embargo de sus bienes o cuentas bancarias.

También corren este riesgo quienes no atiendan los llamados o requerimientos realizados por las entidades encargadas de regularizar dichas obligaciones.

Las deudas de hipotecas, créditos o cualquier otro rubro, puede generar embargos. Foto: Getty Images

Por medio de los portales de la Dian y de otras instituciones del país, los ciudadanos tienen la posibilidad de consultar su estado financiero y verificar si presentan deudas, comparendos o sanciones pendientes. Asimismo, es fundamental tener en cuenta que todo proceso de embargo debe llevarse a cabo conforme a la ley y respetando los límites establecidos por la normativa vigente.