Finanzas
¿Sueña con ir al Mundial de 2030? Este es el ahorro que necesita empezar desde hoy
Con disciplina y un plan financiero de cerca de cuatro años, es posible reunir entre 12 millones y más de 34 millones de pesos.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
16 de julio de 2026 a las 5:14 p. m.
Con un ahorro de cuatro años podría cumplir su sueño de ir a la Copa del Mundo. Foto: FIFA via Getty Images
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento