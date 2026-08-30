¿Ensamblaje y proyectos de vehículos eléctricos en Colombia? Abelardo De La Espriella anuncia iniciativa para el mercado automotor

Durante el transcurso de su alocución en la noche de este domingo 30 de agosto de 2026, el presidente Abelardo De La Espriella comentó acerca de unas nuevas relaciones internacionales que se han estado llevando a cabo para favorecer al sector automotor del país.

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El jefe de Estado comentó que, mientras se está llevando a cabo la atención humanitaria debido al terremoto registrado en el país el pasado 10 de agosto, el país sigue en la búsqueda de nuevos aliados para fortalecer la economía.

Esto derivó en una reunión entre el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Hamín, y el gobierno japonés, en donde se trataron temas en materia de inversión, transferencia de tecnología, producción y empleo en Colombia.

No obstante, uno de los puntos que más llamó la atención fue acerca del rol que tendría el sector automotor, en donde el presidente De La Espriella afirma que el país está siendo visto como una apuesta económica para este mercado.

El jefe de Estado indicó que varias marcas de automóviles han estado explorando posibles inversiones en términos de producción industrial, transporte eléctrico, sector energético, conectividad digital, desarrollo de nuevas soluciones y desarrollo tecnológico.

“El ministro de Comercio sostuvo reuniones con importantes compañías japonesas, como Toshiba, Toyota y Mazda, para explorar inversiones en manufactura, movilidad eléctrica, energía, infraestructura digital, innovación y, algo muy importante, tecnología”, afirmó el presidente.

Adicionalmente, De La Espriella indica que se está desempeñando un trabajo para que Mazda vuelva a ensamblar vehículos en el país.

No solo eso, sino que también se está llegando a espacios de diálogo con Toyota, la cual está evaluando que el país sea destino de próximos proyectos asociados con vehículos eléctricos. “Aquí les vamos a dar todas las garantías”, dijo el presidente.

La movilidad eléctrica es uno de los sectores que el Gobierno Nacional busca impulsar mediante nuevas inversiones provenientes de Japón. Foto: Getty Images

Este anuncio va en coyuntura con el impacto que estos coches han estado teniendo durante los últimos años en el país, donde cada vez miles de usuarios comienzan a matricular coches que están diseñados con energías renovables.

Según los últimos reportes por parte de la ANDI y Fenalco, con corte hasta el mes de julio, un total de 29.347 coches eléctricos nuevos han sido registrados en Colombia, derivando así en una variación acumulada del 231,2% en comparación con lo visto durante el mismo periodo del año pasado.

Incluso, cabe mencionar que, acorde a los registros de las entidades, el coche más vendido en el país hoy en día es un modelo eléctrico, siendo este el Tesla Model Y, el cual ha matriculado más de 12.000 unidades.