El ministro Mauricio Gómez logró paso clave en negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica (EPA) con Japón

Avanza el trabajo del Gobierno de Abelardo De La Espriella por sellar alianzas con aliados estratégicos en el mundo. Este 27 de agosto, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez, se reunió por más de 40 minutos con Toshimitsu Motegi, ministro de Asuntos Exteriores de Japón.

MinComercio avanzó en agenda económica con Japón para impulsar la inversión en Colombia: autos híbridos y eléctricos en los planes

“Al comienzo del encuentro, el ministro Motegi expresó sus condolencias y solidaridad por el terremoto en Colombia, y señaló que celebraba la visita del ministro Gómez a Japón tan poco tiempo después de la posesión del nuevo Gobierno, como una muestra de que la nueva administración, encabezada por el presidente Abelardo De La Espriella, otorga importancia a las relaciones con Japón”, señala el comunicado de la cancillería japonesa.

El ministro Mauricio Gómez ha desarrollado una amplia agenda en Japón,un país clave para Colombia. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“El ministro Gómez expresó su gratitud por el apoyo de Japón tras el terremoto en Colombia y manifestó su firme deseo de reactivar las negociaciones en curso del Acuerdo de Asociación Económica (EPA, por sus siglas en inglés) entre Japón y Colombia, con el fin de fortalecer aún más las relaciones bilaterales. Con base en ello, ambos ministros confirmaron que instruirían a los funcionarios técnicos de ambos países para continuar las conversaciones de manera diligente con miras a reactivar las negociaciones”, agrega.

En un trino, el ministro Gómez ya había contado otros elementos de su agenda en ese país. “Japón vuelve a mirar a Colombia, y estamos listos para capitalizar esa confianza. En Tokio, hoy sostuvimos dos reuniones estratégicas que hacen parte de una misma apuesta: más inversión, más crecimiento y más oportunidades para nuestro país. Con Toshiro Ino, ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, avanzamos en una agenda para reactivar y concluir el Acuerdo de Asociación Económica (EPA) entre los dos países: un acuerdo moderno que abra puertas para nuestra agroindustria, la inversión y la transferencia de tecnología”, aseguró en una publicación.

Reunión del minComercio con el Sr. Yonenaga Hiroshi, presidente de Toyota Colombia, y Nanbu Hiroshi, presidente comercial de Japón. Foto: Cortesía Semana

En ese mismo trino, narró que se reunió también con Hiroshi Nanbu, presidente de Business Planning & Operation de Toyota Motor Corporation: “Hablamos de una relación que ya suma más de cinco décadas. Invitamos a Toyota a seguir creciendo en Colombia: ensamble de vehículos híbridos y eléctricos, infraestructura de carga y desarrollo de proveedores locales. Colombia tiene el talento, la ubicación estratégica y las condiciones para ser una plataforma regional de producción e inversión. Estamos poniendo a nuestro país en el mapa mundial de las inversiones, afianzando relaciones con una región que por años vio con buenos ojos a Colombia. Con la orientación de nuestro presidente Abelardo De La Espriella trabajamos para que Colombia vuelva a ser protagonista en el mundo: más empleo, más exportaciones, más crecimiento económico”.