Finanzas personales
Superintendencia Financiera establece medidas para atender a consumidores financieros afectados por situación de desastre
La entidad impartió instrucciones a las entidades vigiladas para facilitar alivios a deudores, inversionistas y usuarios del sistema financiero.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
26 de agosto de 2026 a las 8:43 p. m.
Superintendencia Financiera de Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento