El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, informó que Colombia avanza en el fortalecimiento de sus relaciones económicas con Japón, tras una serie de reuniones estratégicas realizadas en Tokio con autoridades y representantes del sector empresarial de ese país.

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El funcionario señaló que los encuentros hacen parte de una apuesta del Gobierno nacional para atraer mayor inversión, impulsar el crecimiento económico y generar nuevas oportunidades para Colombia, especialmente en sectores relacionados con la agroindustria, la tecnología, la industria automotriz y la transición hacia una economía sostenible.

🇨🇴🇯🇵 Japón vuelve a mirar a Colombia, y estamos listos para capitalizar esa confianza.



En Tokio, hoy sostuvimos dos reuniones estratégicas que hacen parte de una misma apuesta: más inversión, más crecimiento y más oportunidades para nuestro país.



🔹 Con Toshiro Ino, Ministro de… pic.twitter.com/MD6K5GX6r2 — Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) August 25, 2026

Gómez explicó que durante la reunión con Toshiro Ino, ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, se revisaron los avances para reactivar y concluir el Acuerdo de Asociación Económica (EPA) entre ambos países.

Según indicó, este acuerdo busca establecer nuevas condiciones para ampliar el intercambio comercial, facilitar la inversión y fortalecer la transferencia de conocimiento y tecnología.

El ministro destacó que la consolidación de este acuerdo permitiría abrir más oportunidades para los productos colombianos en el mercado japonés y robustecer la cooperación económica bilateral, generando beneficios para sectores productivos nacionales.

Asimismo, Gómez Amín informó que sostuvo un encuentro con Hiroshi Nanbu, presidente de Business Planning & Operation de Toyota Motor Corporation, compañía con la que Colombia mantiene una relación de más de 50 años.

Durante la reunión, el ministro invitó a la empresa japonesa a continuar fortaleciendo su presencia en el país mediante proyectos relacionados con el ensamblaje de vehículos híbridos y eléctricos, el desarrollo de infraestructura de carga y la vinculación de proveedores nacionales.

Reunión de MinComercio con Yonenaga Hiroshi, presidente de Toyota Colombia, y Nanbu Hiroshi, presidente de Business Planning & Operation de Toyota Motor Corporation. Foto: Cortesía Semana

El jefe de la cartera de Comercio aseguró que Colombia cuenta con capacidades estratégicas para convertirse en una plataforma regional de producción e inversión, gracias a su ubicación geográfica, talento humano y potencial industrial.

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“Japón vuelve a mirar a Colombia y estamos listos para capitalizar esa confianza”, afirmó el ministro, al señalar que el propósito es posicionar nuevamente al país en el mapa mundial de las inversiones, fortaleciendo las relaciones con una región clave para el comercio internacional.

Finalmente, Gómez Amín indicó que estas gestiones buscan contribuir a la generación de empleo, el aumento de las exportaciones y el crecimiento económico de Colombia, mediante una mayor integración con mercados internacionales y la llegada de inversiones de largo plazo.