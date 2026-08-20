Presidente De La Espriella reporta donaciones de Tiendas Ara, BBVA y Glencore tras el terremoto: suman unos 54.000 millones

El terremoto del pasado 10 de agosto dejó fuertes consecuencias en miles de familias colombianas, que, tras el movimiento de 7,4 grados, lo perdieron todo. Es por ello que miles de colombianos se han enlistado en una campaña de donaciones sin precedentes para apoyar a los que más lo necesitan.

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Centros de acopio han recibido un gran número de artículos de aseo, ropa, carpas, alimentos, entre otros, para que los afectados puedan suplir sus necesidades y con ello recuperarse de la tragedia.

Tiendas Ara, BBVA y Cerrejón anunciaron millonarias donaciones para atender la emergencia. Foto: Hospital Universitario San José

Además, los empresarios también se han puesto en la tarea de realizar distintas donaciones para que el Gobierno pueda maniobrar la emergencia, que ya deja más de 300 personas muertas. En las últimas horas, nuevas empresas se han sumado a las donaciones, que ya totalizan más de 1 billón de pesos.

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El presidente De La Espriella aseguró que Tiendas Ara decidió donar cerca de 12 millones de euros, que al cambio colombiano representan cerca de 43.138 millones de pesos.

Al gesto también se sumó el banco BBVA, con una donación de 2 millones de euros, equivalentes a cerca de $7.190 millones de pesos.

La tragedia en Chocó dejó más de 10.900 familias afectadas y municipios incomunicados. Foto: FOTOS: CAMILO GALVIS

“Ante una emergencia de esta magnitud, nuestra prioridad es estar cerca de las personas. Estamos movilizando recursos para atender las necesidades más urgentes y contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas. Queremos hacerlo de la mano de organizaciones con capacidad de actuación sobre el terreno y, al mismo tiempo, sumar la solidaridad de nuestros empleados y clientes en Colombia y en España”, dijo Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.

Adicional a ello, también se unió a la campaña de donaciones la empresa Glencore Colombia, encargada de la operación de la mina Cerrejón, que aseguró una donación de 1,5 millones de dólares, que son unos 46.000 millones de pesos.

Los aportes de grandes empresas ya superan el billón de pesos para atender la emergencia. Foto: Montaje Semana

“En momentos como este, entendemos lo difícil que puede ser seguir adelante y esperamos que nuestra donación facilite las cosas y contribuya a los esfuerzos de apoyo que se están brindando a quienes más necesitan ayuda”, precisó Edgar Alfonso, presidente de Cerrejón.