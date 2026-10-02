Mapfre ve más demanda de seguros tras el terremoto, pero Colombia sigue rezagada en cobertura

Mapfre calcula reservas cercanas a 180 millones de dólares por los siniestros asociados al reciente terremoto en Colombia y estima que el monto final podría ser algo mayor, explicó Óscar García, CEO de la aseguradora en el país.

El ejecutivo señaló que el evento tuvo un impacto económico importante para la compañía, especialmente en seguros industriales, aunque aseguró que la operación se mantuvo activa en todas las regiones afectadas y que el riesgo estaba contemplado dentro de sus contratos de reaseguro.

Cálculos del costo del terremoto se quedaron cortos, según Fasecolda

Según explicó, la aseguradora ya tendría prácticamente valorados todos los siniestros, aunque todavía espera recibir algunos reportes adicionales. Los mayores daños se concentraron en el segmento industrial, seguido por copropiedades, hogares y, en menor medida, automóviles.

Pese al tamaño del evento, Mapfre no prevé un incremento significativo de las primas como consecuencia directa del terremoto. García explicó que una parte importante de los grandes riesgos asegurados en Colombia está respaldada por reaseguradores internacionales, por lo que un evento de esta magnitud no necesariamente obliga a modificar las tarifas.

Los mayores daños que ha pagado Mapfre tras el terremoto se concentran en el segmento industrial, copropiedades, hogares y automóviles. Foto: Getty Images

A esto se suma que, según el ejecutivo, el mercado internacional de reaseguros atraviesa actualmente una etapa de tarifas bajas. “No estamos esperando una subida de tarifas”, indicó.

Lo que sí ha cambiado es la demanda. García aseguró que después del terremoto la compañía ha registrado un aumento en la contratación de seguros de hogar, en un mercado que todavía tiene bajos niveles de penetración. “Las personas se han asustado y sí nos están contratando muchos más seguros de hogar”, señaló.

El CEO de Mapfre insistió en que este tipo de pólizas no cubre únicamente eventos de gran magnitud, como incendios o terremotos. Entre las coberturas habituales mencionó daños por agua, roturas de tuberías y servicios de cerrajería, riesgos que, según dijo, ocurren con mayor frecuencia en las viviendas.

Superfinanciera pone la lupa sobre las demoras en el pago de reclamaciones tras el terremoto

Automóviles seguirán siendo uno de los focos

Mapfre opera en Colombia en la mayoría de los ramos de seguros generales y también tiene negocios de vida, tanto de riesgo como de ahorro. García aseguró que la compañía tiene una posición fuerte en pequeñas y medianas empresas y grandes riesgos, mientras busca recuperar participación en automóviles.

La aseguradora no participa actualmente en el SOAT. Según García, la decisión responde a que la tarifa no puede ser definida directamente por las compañías y a que Mapfre busca mantener una estructura de precios que corresponda al riesgo asumido.

En Colombia, Mapfre opera seguros voluntarios de vehículos, pero no Soat. Foto: Getty Images

En el presente mes de octubre, la empresa prevé lanzar un nuevo producto de automóviles con el objetivo de recuperar terreno en ese segmento. García reconoció que durante 2026 la pérdida de una cuenta grande afectará los resultados del ramo, por lo que espera que la recuperación se concentre principalmente en el próximo año.

El negocio asegurador colombiano sigue siendo, además, muy competitivo. García señaló que la presión sobre los precios ha llevado a Mapfre a mantener un resultado técnico muy ajustado y a depender en mayor medida del resultado financiero.

¿Carro hurtado o con daños graves? Así calculan las aseguradoras cuánto pagarán en Colombia

“El mercado está muy agresivo en cuanto a los precios”, dijo, especialmente en automóviles. Agregó que la estrategia de Mapfre es analizar los riesgos de manera individual y evitar tarifas uniformes que no reflejen adecuadamente la exposición de cada cliente.

Colombia, un mercado estratégico

García afirmó que Colombia continúa dentro del grupo de mercados estratégicos para Mapfre, pese a que la penetración de los seguros sigue siendo baja frente al tamaño de la economía.

“Como industria estamos creciendo, pero todavía tenemos un gap significativo. Yo creo que, en la medida en que la sociedad avance, obtengamos mejoras de salarios y los colombianos tengan un poquito más de renta disponible, van a proteger su patrimonio”, aclaró el directivo.

Esto es lo que gasta anualmente un colombiano en seguros

Mapfre completa cerca de 40 años de operación en el país, que fue su primera expansión internacional. Actualmente, cuenta con alrededor de 800 empleados directos en Colombia, además del personal vinculado a servicios de asistencia.

Las cifras de Fasecolda indican que, de enero a julio de 2026, las aseguradoras que operan en el país registraron primas por 35,5 billones de pesos, de los cuales 1,12 billones fueron facturados por Mapfre.