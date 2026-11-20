La Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) informó que su Mesa Directiva aceptó la renuncia de Adriana Guillén Arango al cargo de presidenta ejecutiva, responsabilidad que desempeñará hasta el próximo 30 de noviembre de 2026.

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La decisión fue adoptada durante una sesión de la Mesa Directiva, según comunicó la asociación. Guillén estuvo cerca de una década al frente del gremio, periodo en el que encabezó asuntos relacionados con el fortalecimiento institucional, la representación del sector ante el Gobierno Nacional y la defensa del Sistema de Compensación Familiar.

Asocajas aceptó la renuncia de Adriana Guillen. Foto: Contraloría General de la Nación

Durante su gestión, Asocajas consolidó un equipo técnico y trabajó en el posicionamiento de las cajas de compensación familiar como actores del sistema de protección social. Entre los asuntos abordados también estuvieron la defensa de la naturaleza jurídica y los recursos del sistema, así como la participación del gremio en avances normativos relacionados con vivienda, empleo y educación.

Otro de los temas de su administración fue la participación de las cajas en el sostenimiento del sistema de salud, especialmente frente a las dificultades que atraviesa ese sector.

En un pronunciamiento, la Mesa Directiva se refirió a la salida de Guillén y destacó su papel durante el tiempo que estuvo al frente de la asociación.

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“La gestión de Adriana ha sido impecable. Su liderazgo, calidad humana y profesionalismo han contribuido a la modernización y al fortalecimiento de un sistema que, después de más de 70 años, mantiene plena vigencia como uno de los principales instrumentos de protección social del país”, señaló la instancia directiva.

Asimismo, destacó su participación en la defensa del Sistema de Compensación Familiar y expresó su reconocimiento por el trabajo realizado. “Su firmeza y convicción en la defensa de este patrimonio social de los trabajadores colombianos merecen nuestro reconocimiento y gratitud”, agregó.

El gremio destacó las labores de Adriana Guillen. Foto: Getty Images

La Mesa Directiva también manifestó que la salida de Guillén se sentirá en el gremio y le deseó éxito en sus próximos proyectos.

Frente al proceso de reemplazo, Asocajas indicó que en los próximos días se reunirá la Junta Directiva en pleno para conocer y definir la ruta de sucesión. Este procedimiento se llevará a cabo de acuerdo con los mecanismos de gobierno corporativo establecidos por la asociación.