Nace el primer gremio de electromovilidad en Colombia: así buscará influir en las reglas del sector

Colombia cuenta con un nuevo gremio dedicado a la electromovilidad. Se trata de GEM (Gremio de Electromovilidad de Colombia), una asociación sin ánimo de lucro que tendrá como presidenta ejecutiva a Carolina Fierro y cuyo propósito es representar y articular a los diferentes actores de esta industria.

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La creación de la organización se produce en medio del crecimiento del mercado de vehículos eléctricos e híbridos en el país y de los desafíos relacionados con la infraestructura de carga, la inversión y la formulación de políticas públicas para el sector.

La presidencia ejecutiva de GEM estará a cargo de Carolina Fierro Foto: GEM/ API

De acuerdo con el informe de registro de Fenalco y la ANDI, con datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), durante 2025 se matricularon 19.724 vehículos eléctricos nuevos, un incremento de 115 % frente a las 9.178 unidades registradas en 2024. En el mismo periodo, los híbridos sumaron 67.899 matrículas, con un crecimiento de 59 %.

La tendencia continuó en 2026. En octubre se registraron 4.603 vehículos eléctricos, 120,2 % más que en el mismo mes del año anterior, y 10.610 híbridos, un aumento de 53,7 %. Entre enero y octubre, ambas tecnologías representaron el 46,3 % de los 279.387 vehículos nuevos matriculados en Colombia.

GEM agrupará a fabricantes, importadores y distribuidores de vehículos, operadores de estaciones de carga, empresas de energía, entidades financieras, aseguradoras, flotas y operadores de transporte. La organización buscará establecer una agenda común y un interlocutor ante el Gobierno, el Congreso y las autoridades locales.

Uno de los asuntos que estará en su agenda es la expansión de la infraestructura de carga. Según los datos del comunicado, al 21 de mayo de 2026 el país tenía 77.215 vehículos eléctricos y cerca de 520 puntos de carga de acceso público, lo que equivale a un punto por cada 148 automotores.

El gremio busca representar a los diversos autores del sector. Foto: Tomado de www.michelin.com.co - A.P.I.

El gremio también trabajará en articulación institucional, competitividad, atracción de inversión, innovación, transferencia tecnológica y formación de talento especializado.

La presidencia ejecutiva de GEM estará a cargo de Carolina Fierro, politóloga y magíster en Gobierno de Johns Hopkins University, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en asuntos públicos en los sectores público y privado.

Fierro afirmó: “Colombia ya no tiene que discutir si la electromovilidad va a crecer; tiene que organizar a toda su cadena de valor para que crezca bien”.

Fierro es politóloga y magíster en Gobierno de Johns Hopkins University. Cuenta con más de 20 años de experiencia en asuntos públicos y ha ocupado cargos en entidades distritales y empresas privadas, además de desempeñarse como vicepresidenta de Asuntos Públicos de la Asociación Colombiana del Petróleo.

La organización tendrá su sede en Bogotá y buscará coordinar la participación de los distintos segmentos de la cadena de electromovilidad en las discusiones sobre el desarrollo de esta industria en Colombia.