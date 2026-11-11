¿Por qué había un pelotón de militares armados en las instalaciones de Ecopetrol en Bogotá?

Muchos colombianos se están preguntando la razón por la cual a las instalaciones de Ecopetrol en Bogotá llegó un pelotón de militares con armas y ataviados con sus uniformes de combate.

Recorrieron los pasillos de algunas oficinas y se detenían ante uno que otro grupo de trabajadores de la petrolera estatal, que, entre otras, en lugares estratégicos del país, es custodiada por las Fuerzas Militares para proteger infraestructura que suele ser crítica.

En esta ocasión muchos hicieron conjeturas, aunque muy pocos imaginaron que se trataba de algo bueno que estaba sucediendo en la sede de Ecopetrol. En parte, porque fueron dejando en el olvido que cuatro años atrás se había suspendido la actividad que retomaron ahora los uniformados.

Se trata de una campaña que el Ministerio de Justicia adelanta desde hace 15 años, pero que había sido opacada en los últimos años. Se denomina “Correo de la gratitud”, y procura invitar a los trabajadores y ciudadanos en general, a escribirles cartas a los soldados en esta época de fin de año, en la que muchos de ellos no podrán compartir las celebraciones navideñas con sus familias por continuar en sus labores de garantizar la seguridad en distintas latitudes, lejos de sus hogares.

Campaña del Ministerio de Justicia para agradecer a las fuerzas militares. Foto: Ecopetrol / Cortesía

El llamado con la campaña es para que Colombia escriba a los más valientes. Con los mensajes que han surgido, tanto niños como adultos han arrancado una sonrisa a los militares del país en sus puestos de trabajo durante las festividades decembrinas.

Ecopetrol

En consecuencia, lo sucedido en las instalaciones de Ecopetrol no se trató de una militarización, ni del comienzo de una privatización de la petrolera estatal. Por el contrario, los militares cantaban, marchaban y frente a los grupos de oyentes, exponían la razón de su presencia en la entidad.