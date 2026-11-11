Ejército aclaró si los militares de EE. UU. que están Tolemaida participarán en operativos en Colombia

Una de las preguntas que se hicieron diferentes sectores políticos y sociales de Colombia sobre la presencia de las tropas norteamericanas, que llegaron hace unas semanas al país para entrenamientos en el militar de Tolemaida, era si iban a participar en operaciones en contra de los grupos criminales dentro del territorio nacional.

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Tras la duda planteada, el Ejército aclaró cuál fue la función de las tropas extranjeras en la base militar de Nilo Cundinamarca. Según el coronel Valerio Yepes, quien fue el jefe del ejercicio bilateral Vanguardia del Sur, que comprendió varias actividades entre soldados norteamericanos y colombianos, las tropas extranjeras que se capacitaron en nuestro país regresarán a los Estados Unidos y no ejecutarán alguna maniobra dentro del territorio nacional.

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