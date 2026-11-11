Ejército prepara nueva ofensiva en el sur del Tolima: será en diciembre y tendrá una misión clave

El Ejército anunció un nuevo refuerzo militar para el sur del Tolima. Su llegada está prevista para diciembre y tendrá como objetivo enfrentar la minería ilegal que afecta a esta zona del departamento.

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Refuerzo militar para el sur del Tolima

El anuncio se produjo en medio de los cuestionamientos por la reducción de la presencia militar en ese territorio y las dificultades para contener las actividades de explotación ilegal de oro.

La medida busca fortalecer las operaciones en una región donde la minería ilegal se ha convertido en una preocupación para las autoridades, tanto por sus consecuencias ambientales como por los recursos económicos que puede generar para las organizaciones armadas.

El regreso de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) al sur del Tolima fue anunciado después de los reclamos por su retiro en 2025, decisión que generó preocupación por la seguridad en esta zona del departamento.

La gobernadora Adriana Matiz confirmó que el Gobierno nacional dispuso el retorno de esta unidad, integrada por cerca de 600 militares, con llegada prevista para mediados de diciembre.

Mientras se concreta el despliegue, se anunció el envío de cinco pelotones, unos 180 uniformados, como refuerzo temporal para las operaciones militares.

El regreso busca recuperar la capacidad de control territorial y fortalecer la lucha contra los grupos armados y las economías ilegales, entre ellas la explotación ilícita de oro.

Imagen de operativo contra minería ilegal. Foto: Redes sociales Ejército Nacional

Minería ilegal, una fuente de financiación criminal

La preocupación por la explotación ilegal de oro está relacionada con los recursos que esta actividad puede generar para las organizaciones armadas que tienen presencia en el departamento.

La gobernadora Adriana Matiz señaló que, según los análisis realizados con la Fuerza Pública, en un solo sector de Ataco fueron identificados 19 ensambles utilizados para la extracción ilegal de oro.

También estimó que esta actividad podría representar ingresos superiores a los 25.000 millones de pesos mensuales y que entre el 10 % y el 15 % de esos recursos llegaría a las disidencias de las Farc.

Los resultados operacionales también muestran la dimensión del problema.

En un balance divulgado el 7 de noviembre, la Sexta Brigada informó que durante 2026 había realizado 22 capturas por explotación ilícita de yacimientos mineros.

A esto se suman 24 máquinas de línea amarilla incautadas, 19 dragas, 63 motores y 65 filtradoras.

Las tropas también intervinieron y destruyeron 15 unidades de producción minera e incautaron 36.140 galones de ACPM y 5.161 galones de gasolina.

Los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco concentran buena parte de las operaciones militares contra esta actividad. Según el Ejército, la explotación ilegal afecta las fuentes hídricas y los ecosistemas, además de alimentar las economías de grupos armados organizados.

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El regreso de la Fudra y el refuerzo temporal de tropas representan nuevas medidas para recuperar la capacidad de control territorial en el sur del Tolima, donde las autoridades buscan frenar tanto la minería ilegal como las estructuras criminales que se benefician de sus recursos.