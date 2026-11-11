A Ángela Benedetti le preguntaron por las “fiestas de Petro” y así respondió: “Yo quiero contarles”

En medio del escándalo de los ‘sexocontratos’ que salpica al expresidente Gustavo Petro, sumado a las denuncias que ha venido haciendo contra él Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, quien también ‘prendió el ventilador’ fue Ángela Benedetti, hermana del exministro del Interior, Armando Benedetti.

Deicy Jiménez, la mujer que denunció en SEMANA los ‘sexocontratos’ en el gobierno Petro, entrega a la Fiscalía su celular

En medio de una entrevista en la cuenta en YouTube Hola Soy Danny, a Ángela Benedetti, exembajadora de Colombia en Panamá, le preguntaron por las “fiestas de Petro” y la exfuncionaria habló sin titubeos.

De acuerdo con Benedetti, ella sabía que “había unas casas donde Petro se escondía o se iba de fiesta o lo que fuera”.

Y agregó: “El gran escándalo es que durante el gobierno las pagara el DNI. Presentándolas como casas de seguridad”.

Benedetti aclaró que ella no llegó a estar en esas “fiestas de Petro”.

“Pues yo, por fortuna, nunca asistía a ninguna de esas fiestas. Pero pues yo creo que estos rumores los estamos escuchando desde que Petro era alcalde, no solamente desde antes de que fuera presidente. Y hoy creo que todo lo que dicen es verdad”, dijo Benedetti en el programa citado.

Al ser consultada sobre a qué se refería puntualmente, la hermana del exministro manifestó: “Bueno, que Petro tiene o tenía novias. Bueno, hemos visto en medios de comunicación que estas niñas, todas tenían como un mismo perfil, eran jóvenes, humildes, todas eran expertas en gestión documental (risas)”.

“El tema de los vicios”

La exembajadora también habló sobre los supuestos “vicios” que tenía el expresidente Petro.

Aseguran en vivo que Petro “va a terminar pidiendo asilo”: “No creo que a Nicaragua ni a Cuba”

“El tema de los vicios de Petro, pues también hemos oído muchos testimonios y, bueno, ahora no es lo mismo que una de sus amigas, amantes, novias, como le queramos decir, ella misma lo diga. Creo que recobra una mayor importancia. O sea, cada vez es menos un chisme. A mí me llama mucho la atención cuando la gente dice: ‘No, es que Angie Rodríguez, por ejemplo, sale a hacer afirmaciones y ¿dónde están las pruebas?’. Y yo quiero contarles que un testimonio en un proceso penal o en un proceso legal es una prueba. Hay gente a la que la han condenado, por poner un ejemplo de la vida real, por un solo testimonio”, le dijo Benedetti a Daniel Samper.