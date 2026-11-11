Jorge Luis Pinto le reclama a Néstor Lorenzo por jugador que no convocó: “Debería estar”

La convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos frente a Chile sigue generando polémica. Jorge Luis Pinto, técnico de larga experiencia en el FPC, criticó algunos de los nombres elegidos por Néstor Lorenzo y otros que no convocó.

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“Ver caras nuevas es importante porque hay que renovar el equipo”, admitió Pinto. “Pero esa renovación no la puede hacer tan distante de la élite. Jugadores como Camilo Mena, que juega en el fútbol de Polonia, tiene talento, pero no tiene experiencia competitiva y en la Selección no hay mucho tiempo”, expresó para Futbolred.

El estratega santandereano considera que la gran ausencia de esta convocatoria es Yeison Guzmán, volante ofensivo que viene destacándose en el América de Cali. “¿Cómo no puede llamar a Yeison Guzmán, que rinde, que es una posición que tiene que mirar? Y disputarla con Rengifo, por ejemplo. Dos jugadores mediapunta, dos jugadores creativos. Guzmán debería estar en la Selección Colombia hoy", apuntó.

Yeison Guzmán festejó su anotación ante Internacional de Bogotá, en la victoria del América por 2-0. La otra anotación fue de Tilman Palacios (al fondo). Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Pinto argumenta que hay jugadores de la Liga BetPlay con madera para sumarse a la Tricolor. “Me duele profundamente que el profesor Lorenzo no mire al fútbol colombiano. Estoy absolutamente seguro de que hay más jugadores experimentados y mejor condicionados, laterales, volantes y delanteros, que algunos de los que llama porque juegan en el fútbol internacional”, sentenció.

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Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo son los únicos representantes de la liga colombiana en esta convocatoria para los amistosos de noviembre. “Eso lo hace por llenar, pero él ya tiene identificado que el jugador colombiano no es para él. Esto de llamar cuatro o cinco jugadores jóvenes de Nacional es llenar un compromiso. Una muestra. Pero no creo que esos jugadores, excepto Rengifo, los va a llevar”, opinó el entrenador de 73 años.

Jorge Luis Pinto tampoco está de acuerdo con el llamado de Devis Vásquez, arquero de la Roma. “Voy a decir una cosa atrevida, pero muy franca: yo no sé si estén metiendo la mano los empresarios. Pero ¿cómo va a llamar a un chico que ni siquiera juega y a veces ni sale de suplente? Y lleva dos partidos en un año", apuntó.

En ese mismo sentido, habló sobre la situación de Jhon Jáder Durán, quien sigue brillando por su ausencia en la Selección Colombia y parece estar castigado por su supuesta discusión con el DT en el partido contra Perú por eliminatorias al Mundial 2026.

“Hubo conceptos de irrespeto muy delicados en el mundo del fútbol para un entrenador. Lo vimos con el entrenador del equipo donde juega en Inglaterra y, según dicen, la misma cosa pasó con Lorenzo. Yo pienso que a Durán hay que dejarlo madurar, es un jugador que tiene muchas condiciones. Que queme etapas de su formación”, sentenció.

Colombia jugará este viernes frente a Chile en el Estadio Pascual Guerrero de Cali y la próxima semana viajará a Santiago para enfrentar al mismo rival en el Estadio Nacional.