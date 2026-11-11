Carlos Antonio Vélez se pronunció tras el primer gol de James Rodríguez con Atlético Nacional

James Rodríguez inauguró su cuenta goleadora con Atlético Nacional en el partido de ida por las semifinales de la Copa BetPlay 2026. El volante cucuteño apareció en el momento preciso para salvar el empate en el estadio Palogrande frente a Once Caldas.

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Sobre el minuto 82, James recibió con el pecho un balón largo de William Tesillo y definió de pierna zurda a la mano derecha del arquero Joan Parra.

Ese tanto significó el 1-1 definitivo con el que el club se irá de regreso a Medellín para el partido de vuelta. La serie entre Nacional y Once Caldas se completará el miércoles de la próxima semana, pero en el estadio Atanasio Girardot.

La opinión de Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista colombiano, se pronunció sobre el primer gol de James Rodríguez con Atlético Nacional y analizó los detalles del partido contra Once Caldas.

“El golazo de James le dio a Nacional un sufrido empate ante Once Caldas”, apuntó en su cuenta de X. “La falta de profundidad y, por ende, la escasez de llegadas, pese a tener la pelota más tiempo, impidieron creación de verdadero peligro en el arco rival”, expresó.

Vélez consideró que “el local llegó varias veces, cómodo en el primer tiempo, pero cedió el balón al verde en la segunda parte. Una rápida acción por banda le había dado al blanco un gol que se venía venir por la superioridad ejercida por las alas y los movimientos de picoteo de (Jefry) Zapata que desajustaron”.

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Atlético Nacional se fue al descanso por debajo en el marcador y el técnico Lucas González apretó las tuercas para intentar llevarse algo del Palogrande. Justo cuando el tiempo se le estaba agotando al conjunto verdolaga, apareció James Rodríguez para hacer valer la inversión que costó su fichaje a mediados de este año.

“En la recta final y con 10 jugadores cada equipo, un balón al área es recepcionado por James con el pecho y luego de bajar le pegó a un palo, salvando así los muebles. Una vez más, Nacional no puede cerrar un partido con su arco en cero y es el primer gol de James en 976 minutos jugados hasta ahora”, completó Carlos Antonio.

James Rodríguez fue elegido como la figura del partido entre Nacional y Once Caldas, un premio que lo reconforta para afrontar la fase definitiva del semestre.

El cuadro verdolaga tiene serias aspiraciones de conseguir la estrella 19 en la Liga BetPlay y está a un paso de acceder a otra final de la Copa BetPlay, torneo que ha ganado tres veces de manera consecutiva en los últimos años.