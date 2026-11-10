No se quedó callada: así reaccionó Marbelle a polémica que salpica a Petro por presunto uso de cuentas falsas

Desde su cuenta de X, la cantante Marbelle volvió a generar una ola de comentarios relacionados con la polémica que salpica al expresidente Gustavo Petro, luego de que se conociera un video relacionado con las denuncias de Deicy Jiménez, quien aseguró que el exmandatario habría utilizado perfiles falsos en redes sociales para comunicarse con ella.

La controversia tomó fuerza el pasado 9 de noviembre de 2026, cuando la periodista Darcy Quinn divulgó una grabación que, según explicó, estaría en poder de la Fiscalía General de la Nación y haría parte del material recopilado durante la investigación.

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En el video se observa una videollamada entre Petro y Jiménez, mientras aparece una conversación paralela de Facebook desde una cuenta identificada con el nombre de Andrés Maldonado Beltrán.

Según se evidencia en las imágenes difundidas, ambos intercambiaban diferentes expresiones afectuosas y solicitudes por parte del exmandatario que confirmarían su relación.

Según Darcy Quinn, la grabación respaldaría los señalamientos sobre el supuesto uso de identidades diferentes por parte de Petro para establecer comunicación con Jiménez.

La reacción de Marbelle tras la polémica

Fiel a su estilo y a su postura política, la cantante, reconocida por ser una de las mayores críticas del Gobierno de Gustavo Petro, no dejó pasar por alto la polémica que involucra al mandatario y aprovechó la ocasión para dar su opinión ante estas revelaciones con una sola palabra que no pasó desapercibida entre los usuarios de X.

A través de su perfil de esta red social, la intérprete de Adicta al dolor replicó la grabación de la videollamada junto con la expresión “Gas” que, aunque breve, dejó claro su rechazo al contenido que ha convertido a Petro en centro de duros cuestionamientos.

De esta manera, Marbelle se mantiene como una de las figuras más activas en redes cuando se trata de hablar del panorama nacional, pues se caracteriza por expresar sus opiniones sin filtros sobre distintos acontecimientos de la política colombiana.

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Justamente por eso, sus declaraciones suelen despertar reacciones divididas entre quienes comparten sus posturas y quienes manifiestan su desacuerdo con sus comentarios, dando de qué hablar aun cuando comparte frases cortas o, incluso, una palabra como en este caso.

Cabe mencionar que el chat entre Petro y Jiménez, que ha generado controversia en el ámbito político, se suma como una prueba en medio del escándalo de los ‘sexocontratos’, confirmando que el expresidente sí utilizó perfiles falsos en Facebook para comunicarse con mujeres.