Estados Unidos sigue a joya del Deportivo Cali y se la quitaría a Colombia: Pochettino planea su convocatoria

Estados Unidos sigue en el camino de la reconstrucción e intenta atraer a sus mejores talentos para darle la vuelta a la historia en este deporte y comenzar a ser importante en el fútbol mundial con títulos y gestas. Una materia que tiene pendiente y un planeta que no le es ajeno, que siempre lo ha visto como en plan de organizador, presentar majestuosos estadios y ser un anfitrión de mucha atracción para la FIFA, antes de ser el primero en la cancha.

Hugo Rodallega, categórico con el reemplazo de James en la Selección Colombia: fue sincero

América de Cali agiliza el contrato de una figura de la Liga Betplay que iría al exterior: presentó propuesta

Los estadounidenses siguen trabajando para cambiar muchas visiones y realmente instaurar un verdadero proceso deportivo en el fútbol que les dé más nombre más allá de la Concacaf, confederación donde se les considera una potencia junto a México.

En medio de ese plan, en Estados Unidos movieron las fichas y lanzaron una jugada clave para la transformación. Decidieron intentarlo con el técnico argentino Mauricio Pochettino, quien tiene una trayectoria de primer nivel en Europa y ha pasado por clubes como Tottenham de la Premier League de Inglaterra y el PSG.

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos. Foto: Getty Images

El scouting de Mauricio Pochettino lo ha llevado al fútbol colombiano y tiene en la mira a una figura del Deportivo Cali, que se convirtió en pieza fundamental del once inicial del técnico venezolano Rafael Dudamel. Su presencia está pasando desapercibida en la Selección Colombia y ahí Estados Unidos buscaría pescar un zaguero central para próximas convocatorias.

Nació en Nueva York, jugó en el Pachuca y Estados Unidos lo busca

Cabe recordar que recientemente Estados Unidos aplicó esa fórmula con el volante Santiago Castañeda del Paderborn de la Bundesliga, un colombiano nacido en Estados Unidos (Tampa) que pasó desapercibido para Néstor Lorenzo y Mauricio Pochettino lo convocó en días pasados.

De acuerdo al reglamento de la FIFA, Castañeda ya no sería elegible para la Selección Colombia. La misma situación pasaría con Fernando Álvarez, actual activo de Deportivo Cali y titular en la dupla defensiva.

Según el periodista Felipe Sierra, ya hubo contactos iniciales desde Estados Unidos con el defensa que nació en Nueva York y ha hecho procesos juveniles con Colombia.

Fernando Álvarez, defensa del Deportivo Cali, tuvo un correcto partido y brindo seguridad ante Santa Fe, en la fecha 12 de la Liga Betplay II-2026. Foto: Cristian Bayona / El País

Sin ser llamado a la mayores, aún puede elegir a qué color representar y Pochettino evaluaría su convocatoria para el 2027.

Más allá de ser protagonista en el fútbol colombiano, Álvarez tiene poca cabida en la Selección Colombia en el grupo de defensas. Por ejemplo, el central del Zenit de Rusia, Kevin Andrade, y otros como Willer Ditta del Cruz Azul y Juan David Cabal de la Juventus le superan en la lista de Lorenzo.

Finalizar de gran manera la campaña con el Cali en Colombia le puede permitir un fichaje al exterior para 2027, lo que aceleraría su convocatoria en Estados Unidos.