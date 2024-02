Estalla polémica a horas del Chelsea vs. Liverpool: grave acusación contra el equipo de Luis Díaz

Ese compromiso terminó 4-1 a favor de los locales, lo que hizo que las decisiones polémicas pasaran a segundo plano. “ No se pitaron dos penales, los duelos 50-50 siempre fueron para el otro color, siempre el rojo. Quiero que me traten de manera justa ”, advirtió.

El argentino llenó de elogios a su adversario y reconoció la gran temporada que han tenido, pero lanzó otra pulla que no cayó nada bien en el vestuario de Anfield. “Es lindo, el Liverpool es un club increíble y me encanta Klopp. Es su última temporada aquí y vamos a competir de la misma manera, ambos equipos, y verlo para ambos clubes de la misma manera. Pero después de mi última experiencia jugando allí, lo que quiero en Wembley es ir allí y no sentir la presión. Es jugar un partido al mismo nivel y el mejor equipo ganará”, dijo.

Pochettino vs. Klopp: un pulso con recuerdos

“Algunos aficionados dirán que no eres bueno si no ganas. Para mí, esa no es la forma de valorar un staff”, declara el argentino, para quien levantar la copa no es tan importante como asentar unas bases de juego sólido.