Luis Díaz y Liverpool sacuden la tabla de posiciones de la Premier League; le meten presión al Manchester City

Arsenal no pudo ante el Porto y se llevó una gran decepción en los octavos de la Champions League

El plan del visitante funcionó durante la parte inicial, con un Liverpool que no encontró el hueco en la defensa rival. Sin embargo, tras el descanso, los de Klopp subieron la intensidad y la velocidad en su juego, haciendo que el asedio fuera contundente.

El motivo por el que el Liverpool adelantó unos días su duelo de la próxima fecha inglesa contra el Luton es que no podrá jugarlo, como estaba previsto, debido a que este fin de semana los pupilos de Jürgen Klopp se enfrentarán al Chelsea en la final de la Copa de la Liga en Wembley, Londres.

Hay que recordar que el entrenador alemán señaló recientemente que el equipo se ha visto bastante afectado por las lesiones y que en la actualidad no puede contar con Trent Alexander-Arnold, Alisson Becker, Diogo Jota, Curtis Jones, Thiago Alcántara y Dominik Szoboszlai.

“Obviamente, no está disponible Alisson, es una lesión muscular que no sabemos exactamente cuánto tiempo llevará. Luego tenemos a Diogo con un problema en la rodilla, está descartado. Curtis, con un problema en los ligamentos óseos, también está descartado. Trent y Dom están en camino de regreso, pero aún no están entrenando con el equipo”, precisó Klopp.