Luis Díaz, afectado en Liverpool; Jürgen Klopp tendrá que tomar difíciles decisiones

No obstante, el técnico alemán aseguró en rueda de prensa que el equipo se ha visto duramente afectado por las lesiones y confirmó que tendrá cerca de seis bajas para el duelo contra el Luton, que está peleando actualmente en la zona roja del descenso.

El entrenador, de igual manera, señaló que no podrá contar con Trent Alexander-Arnold, Alisson Becker. Diogo Jota, Curtis Jones, Thiago Alcantara y Dominik Szoboszlai. Asimismo, manifestó que tendrán que tomar decisiones y lidiar diariamente con las cargas de los demás jugadores, incluido Luis Díaz, por si aparece algún problema muscular.

“Obviamente no está disponible Alisson, es una lesión muscular que no sabemos exactamente cuánto tiempo llevará. Luego tenemos a Diogo con un problema en la rodilla, está descartado. Curtis, con un problema en los ligamentos óseos, también está descartado. Trent y Dom están en camino de regreso, pero aún no están entrenando con el equipo”, precisó Klopp.