Estallan contra hinchas de Millonarios por insultos hacia los hijos de Mackalister Silva: “Miserableza y cobardía”

Millonarios no pasa por un buen momento, quedó eliminado de la Copa Libertadores y está último en el Grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, el presente no es el mejor para el equipo de Alberto Gamero. La última decepción se dio este domingo después de que cayera ante Bucaramanga en el estadio El Campín, el gol del triunfo lo anotó Joider Micolta al minuto 52, los azules lo intentaron pero no mostraron su mejor versión.