“Mis hijos entraron llorando”: Mackalister Silva explota por hinchas de Millonarios que maltrataron a su familia

Millonarios cayó contra Bucaramanga en El Campín y complicó sus opciones de clasificar a la final de la Liga Betplay 2024-I. Joider Micolta fue el autor del único gol del partido, que llegó a los 52′ minutos tras un potente remate de media distancia.

Al final del compromiso, la hinchada azul se hizo sentir con abucheos y gritos contra sus propios jugadores, a los que señalan por el reciente fracaso en la Copa Libertadores y esta nueva derrota que pone cuesta arriba el cuadrangular.

Mackalister Silva, capitán y referente de Millonarios, lamentó la caída ante Bucaramanga, pero cuestionó el comportamiento de algunos aficionados que insultaron a sus hijos en el palco de la tribuna occidental. “Esto pasa en el fútbol. Mis hijos entraron llorando los dos. Esto lo sentimos todos por como los trataron, por lo que le dijeron a mis hijos... Ellos no juegan, el que juega soy yo. El responsable soy yo”, declaró en zona mixta.

“Como se lo dije al niño: papá cuidado, no se vaya a hacer pegar. Tranquilos que esto hacer parte de la vida”, sentenció.

Sin dar más detalles al respecto de lo sucedido, Mackalister se marchó del estadio con la voz entrecortada y una evidente molestia por el maltrato del que fueron víctimas sus seres queridos, hecho que terminó de opacar una noche de pesadilla para Millonarios en Bogotá.

Últimos del grupo A

A raíz de la derrota contra Bucaramanga, el elenco embajador cayó a la cuarta casilla del grupo A con solo tres puntos sumados de nueve posibles. Matemáticamente, todos tienen opción de avanzar a la final, sin embargo, vienen dos juegos en condición de visitante que marcarán el rumbo del equipo dirigido por Alberto Gamero.

“Los planteamientos, cuando el rival lo hace y tú no haces un gol, son buenos”, dijo en rueda de prensa el estratega samario. “Si entro a lo de nosotros, el planteamiento fue bueno, tuvimos posibilidades de hacer un gol y no lo hicimos. Sabíamos que íbamos a encontrar espacios, que íbamos a encontrar bandas. No definimos, ellos en una jugada de otro partido se llevan la victoria. El fútbol es hacer un gol más que el oponente y Bucaramanga lo hizo bien”, agregó.

Andrés Llinás y Macalister Silva tras la derrota contra Bucaramanga. | Foto: Lina Gasca

Tras el partido, muchos hinchas pidieron el fin de ciclo de Gamero, algo que en la mente de la directiva todavía no es una opción. “Mi energía no se está terminando. No puedo acabarla cuando veo un Millonarios como el que terminó hoy. A veces no es el ganar, ganar y ganar. También debemos mirar qué tiene Millonarios hoy. Completamos 7 lesionados, mayores. Eso me da satisfacción y más ganas de llegar mañana al entrenamiento a trabajar”, respondió.

“De las derrotas se aprende. Hemos tenido momentos dulces, bonitos en los que no nos da tiempo de mejorar y aprender. El ser humano aprende de las derrotas y estamos aprendiendo bastante. Veo que al equipo no se le han acabado las energías. Hoy vi que terminó corriendo. No estoy agotado. Al contrario, con más responsabilidad y deseo de sacar adelante a esta institución”, completó.