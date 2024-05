Alcaldes del Cauca alertan en ‘Vicky en SEMANA’ la crisis que viven: “Estamos encerrados, acorralados, asustados”

Actualizaciones

12:30 p.m. En el programa ‘Vicky en SEMANA’, alcaldes del Cauca cuentan lo que se vive

12:13 p.m. Reporte de afectados

11:45 a.m. Ofrecen primeras recompensas

11:30 a.m. Hostigamientos en Dagua, Valle del Cauca

10:30 a.m. Habla el presidente Petro

10:30 a.m. El Gobierno se pronuncia

10:00 a.m. “Mi sargento, no me deje morir”: angustioso llamado de policías que resistían ataque terrorista en Morales

9:30 a.m. Las impresionantes imágenes de los ataques

9:10 a.m. Verifican posible carro bomba en Morales, Cauca

9:00 a.m. Dos policías muertos

8:30 a.m. Ataque a helicóptero y robo a banco

8:30 a.m. Habla el alcalde de Morales, Óscar Yamid Guachetá Arrubla

8:17 a.m. Terror en Morales: guerrilleros patrullan el municipio

8:00 a.m. ¿Cómo operan las disidencias de las Farc en Cauca y el Valle?

7:00 a.m. Hostigamiento en Jambaló, Cauca

7:00 a.m. Hostigamiento en Suárez, Cauca

6:40 a.m. Hostigamiento a Potrerito, Jamundí, Valle del Cauca

6:10 a.m. Hostigamiento en Morales, Cauca