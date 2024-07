Emcali sobre investigación de la Procuraduría por cartel de la energía: “Celebramos este acompañamiento que antes no se hacía”

De igual forma, le hizo un llamado a la ciudadanía a seguir denunciando este tipo de actos, “que no se dejen engañar, porque Emcali no tiene canales que no sean los oficiales, no recibe pago por parte de los funcionarios y que, ante cualquier situación, denuncie, porque en esta administración se está luchando contra este tipo de actos para evitar que defrauden la energía de la ciudad” .

Existen distintas formas en las que se generan estas pérdidas no técnicas. Una de las más comunes es la conexión irregular a la red, donde sacan una línea que no pasa por el contador, lo cual finalmente genera una desviación en su consumo. Otra es la alteración del medidor, “parte de la línea que viene del poste a la casa, hacen que no pase por el medidor. La pérdida y el robo de energía no discriminan estrato socioeconómico, pasa en estratos altos y bajos, sectores comerciales e industriales. Hay personas que no saben que esto pasa en sus viviendas o comercios, así como hay otras que definitivamente lo saben y lo promueven”.