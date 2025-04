Andrés Ricci habla por primera vez del asesinato de Luz Mery Tristán y envía mensaje a los hijos: “Un accidente”

“Siempre será mi realidad hasta el día de mi muerte de que nunca quise causar el deceso ni la muerte de Luz Mery. No se me hubiera pasado nunca por la cabeza, pero es una realidad y la vida lo puso de esa manera, un tema muy desafortunado ”, agregó.

“Sé que tengo que asumir, como lo he hecho desde el primer día. He aceptado mi responsabilidad, pero no el delito al que he sido condenado (...) Tengo que responder a la sociedad y tratar de pagar algo que no se podrá pagar nunca del todo porque Luz Mery no va a volver”, comentó.