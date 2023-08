Andrés Ricci, presunto asesino de Luz Mery Tristán, había sido denunciado por maltrato. Aparece testimonio clave: “Casi me mata”

La Fiscalía General de Nación continúa con las investigaciones correspondientes sobre el asesinato de Luz Mery Tristán, reconocida campeona mundial de patinaje, quien fue encontrada sin vida el fin de semana pasado en su casa, ubicada en un exclusivo sector de la ciudad de Cali.

Mediante un comunicado de prensa, el ente acusador confirmó la captura de Andrés Gustavo Ricci García, pareja sentimental de la deportista y principal sospechoso de su muerte, el cual portaba un arma de fuego en el momento del allanamiento.

Andrés Ricci fue detenido por el crimen de Luz Mery Tristán. | Foto: SEMANA.

“Ricci García, pareja de la víctima, fue capturado e imputado por los delitos de feminicidio agravado y sucesivo, con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones, cargos que no fueron aceptados”, precisó.

Igualmente, con el pasar de los días se han ido conociendo nuevos detalles de la vida que llevaba el empresario colombiano, quien actualmente se encuentra en un centro carcelario de la capital vallecaucana. Asimismo, se conoció que su exesposa lo denunció hace unos años por violencia de género.

María Del Pilar Jaramillo Ruiz, como fue identificada la expareja sentimental del acusado, compartió en 2017 una sentida publicación en Facebook en 2017, donde acusó a Andrés Gustavo de haberla golpeado en repetidas oportunidades.

María Del Pilar Jaramillo Ruiz, exesposa de Andrés Ricci, lo denunció en 2017. | Foto: Facebook: María Del Pilar Jaramillo Ruiz

Andrés Gustavo Ricci y Luz Mery Tristán se iban a casar. | Foto: A.P.I.

“Lo único que se le ocurrió decirle a mi abogada, era que a mí solo me importaba la plata. Me quedé callada porque siempre pensé que él podía cambiar, le tuve miedo, lo sentí poderoso. Yo he sabido de más maltratos y no solo conmigo, yo decidí dejarlo la última vez porque casi me mata y encima de eso me quería hacer sentir culpable”, expresó inicialmente.

Luego, agregó: “Yo estoy muy dolida, siempre hay alguien que llega y habla públicamente. Ya no quiero quedarme más callada. Tampoco quiero hacerme la víctima de nadie, y seguir permitiendo que los hombres hagan lo que quieran y abusen de su poder. Gracias a estas experiencias, no es hora de callar, lo siento Andrés Gustavo Ricci García. Ya no me importan las consecuencias, yo sé de qué eres capaz, pero ya no te tengo miedo”.

La mujer recalcó en aquel momento en Facebook que ella no había sido la única víctima del empresario y que este tenía un historial de maltratador, recalcando que siempre decía que lo que buscaban sus parejas era su dinero.

El empresario fue acusado de maltrato por su expareja. | Foto: Facebook: María Del Pilar Jaramillo Ruiz

Luz Mery Tristán decía que Ricci tenía problemas de celos. | Foto: A.P.I.

Cabe mencionar que esta semana también se conocieron unos audios que le envió Luz Mery Tristán a una amiga antes de ser asesinada. En las grabaciones, compartidas por el diario El Tiempo, se puede escuchar cómo la expatinadora vallecaucana le narraba a su allegada la delicada situación que estaba pasando con su prometido.