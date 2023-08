Filtran reveladores audios de Luz Mery Tristán hablando sobre Andrés Ricci; estaba preocupada por su comportamiento

“Ricci García fue capturado e imputado por los delitos de feminicidio agravado y sucesivo, con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones, cargos que no fueron aceptados”, precisó el ente acusador.

“Mañana le escribo un mensaje y le digo: ‘Hola mi amor, ¿cómo amaneciste?’. Quería ponerle eso. A él le parte el alma cuando yo lloro, pero yo lloro es de tristeza de que haga esas cosas y que no sé qué es lo que le genera a él ese estallido en un momento dado. Son los celos, la celopatía. Voy a escribirle algo lindo, pero me ayudas, porque quiero llegarle al corazón”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “No sé si de pronto él va a aceptar esto, pero lo voy a ir llevando con calma. Él está dispuesto, pero yo sé que Andrés no es de las personas que necesita presión. Esto le sirvió a él porque lo he notado ansioso, pero igual sigue diciéndome que no puede vivir sin mí, de pronto yo soy como su adicción o su obsesión, como él también será para mí”.