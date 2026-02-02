Andrés Ricci, asesino de Luz M. Tristán, dio aterradores detalles sobre el crimen: se tomó una botella de alcohol antiséptico

Dos años después de la trágica muerte de la excampeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán, el caso que estremeció al país volvió a mostrar más detalles por nuevas revelaciones hechas por Andrés Gustavo Ricci, condenado a 45 años y siete meses de prisión por feminicidio agravado.

El propio Ricci volvió a romper su silencio y ampliar su versión sobre lo ocurrido aquella noche del 4 de agosto de 2023 y, especialmente, sobre lo que hizo después del crimen.

Su relato se dio en el Podcast “Más allá del silencio”, espacio en el que Ricci, desde prisión, reconstruyó minuto a minuto su relato y aportó detalles que no habían sido expuestos.

En su testimonio, Ricci negó de manera reiterada haber actuado con intención de causarle la muerte a Luz Mery Tristán. Relató que tomó el arma en medio de una situación que describió como “caótica”, bajo los efectos del alcohol, y que disparó contra la puerta de la habitación sin tener visibilidad de lo que había detrás.

“Nunca con hacerle intención de hacerle daño a Luz María, por Dios”, afirmó, antes de insistir en que hasta hoy no logra explicarse su reacción: “No sé por qué lo hice, no hubiera querido hacerlo”.

Sin embargo, uno de los puntos más relevantes de su relato está en lo que ocurrió después de los disparos. Ricci afirmó que, tras accionar el arma contra la puerta y luego de que Luz Mery dejara de gritar, se fue a la sala de la habitación, continuó consumiendo alcohol y se quedó dormido.

“Ella se quedó en silencio. Entonces dije: ‘Bueno, más tarde hablamos’. Me fui para la sala (…) y seguí tomándome unos tragos, hasta que me quedé dormido”, relató. Según su versión, solo al día siguiente, al notar que Luz Mery no respondía, empezó a sospechar que algo había ocurrido.

Al día siguiente, dijo haberse despertado hacia el mediodía y notar que Luz María no estaba en línea, lo que empezó a generarle alarma. Más adelante, describió un episodio de desespero en el que consumió alcohol antiséptico y una loción para cama: “Empiezo a tomar alcohol antiséptico. Yo tenía dos botellas; me las tomé y fuera de eso me tomé una loción Loxitan para camas que tenía ahí y empiezo a desesperarme”, contó.

Ricci terminó su testimonió, pero sin asumir por completo las culpa por la pena que hoy carga. La justicia ya habló; ahora, dos años después, fue su propia voz la que vuelve a poner el caso en el ojo de la gente.