Gente

El último mensaje de Diego Mazabel antes de ser asesinado en Cali: “Gracias por decirme que sí”

Diego Mazabel, reconocido ‘wedding planner’ de Cali, fue asesinado tras anunciar su compromiso matrimonial.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

22 de enero de 2026, 6:28 p. m.
Asesinan al empresario Diego Mazabel a solo horas de anunciar su matrimonio
Asesinan al empresario Diego Mazabel a solo horas de anunciar su matrimonio Foto: X

La capital del Valle del Cauca está de luto. En un hecho que combina la crueldad de la inseguridad con la ironía de un destino truncado, Diego Fernando Mazabel, una de las figuras más queridas del sector de eventos, perdió la vida en un intento de robo que quedó registrado en cámaras de seguridad.

El último adiós a un hombre que celebraba la vida

La vida de Diego Mazabel, de 45 años, atravesaba su momento más dulce. Solo dos días antes de su muerte, el reconocido empresario había compartido en sus redes sociales un video que hoy saca lágrimas a sus miles de seguidores. Entre mariachis, flores y el respaldo de su congregación, Mazabel le pidió matrimonio a su pareja.

“Y sí, este año, además de ser wedding planner, Dios me da la bendición de ser novio. Te amo, nena, gracias por aceptarme y decirme que sí”, escribió en lo que se convertiría en su última publicación digital.

El mensaje, cargado de fe y esperanza, reflejaba la etapa de plenitud que vivía el hombre que dedicó su carrera a organizar los momentos más felices de otros a través de su proyecto ‘Cali Celebra’.

Gente

¿Quién es el papá de Nicolás Arrieta? El reconocido político que marcó la historia de Colombia y hoy ve a su hijo en ‘La Casa de los Famosos’

Gente

El “efecto Benito” se sale de control: arriendos de hasta $100 millones y denuncias por cancelaciones masivas en Medellín

Gente

“Estaba como borracho”: le caen a Poncho Zuleta por confundir a Yeison Jiménez con Jessi Uribe al darle minuto de silencio

Gente

Bochornoso momento: Poncho Zuleta confunde a Yeison Jiménez con Jessi Uribe en pleno homenaje y pide “minuto de silencio”

Gente

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el jueves 22 de enero para los 12 signos del zodiaco

Gente

Salió a la luz audio inédito de Yeison Jiménez; habló de la muerte e hizo petición: “No vaya a llorar”

Gente

Predicciones y horóscopo de fin de año del Niño Prodigio para hoy jueves, 22 de enero

Mundo

Joven se grabó luego de matar a dos personas y por error le envió los videos a su mamá: “Es el segundo muerto que llevo”

Gente

“Le quitaron la vida a mi pareja”: el desgarrador testimonio de Marilyn Patiño en ‘La casa de los famosos’ que conmovió a Colombia

Bogotá

Aparece video que muestra al profesor Neill Felipe Cubides antes de ser asesinado: testimonio de un familiar podría dar un drástico giro al caso

El crimen que estremece al barrio El Ingenio

El ataque ocurrió en el barrio El Ingenio, al sur de Cali. El hecho quedó registrado en un video que hoy es pieza fundamental para la Policía Metropolitana. En las imágenes, se observa el abordaje de los delincuentes y el desenlace fatal tras un presunto intento de hurto.

Fuentes oficiales confirmaron que Mazabel fue trasladado a un centro asistencial, pero la gravedad de las heridas terminó con su vida. El empresario era padre de dos hijos, de 14 y 16 años, y su gran sueño era mudarse con ellos al extranjero para asegurarles un futuro universitario de alta calidad.

¿Quién era Diego Mazabel y por qué su muerte impacta tanto?

Mazabel no era un desconocido en el Valle del Cauca. Como director de Cali Celebra, se consolidó como un referente de la estética y la logística en bodas de alto nivel. Sus colegas lo describen como un profesional “meticuloso y profundamente comprometido”.

Su asesinato no solo apaga la voz de un emprendedor, sino que pone de manifiesto la crisis de seguridad que atraviesa la ciudad. Cali cerró el año 2025 con cifras alarmantes: 1.065 homicidios, de los cuales más de 100 ocurrieron solo en el mes de diciembre. El caso de Mazabel adquiere una carga simbólica dolorosa, al tratarse de un ciudadano trabajador y alejado de cualquier estructura criminal.

La comunidad de empresarios de Cali ha manifestado su consternación. Para muchos, Diego era el ejemplo del “caleño que camella”, aquel que logró posicionar su marca gracias a una apuesta estética diferenciadora. Hoy, las cámaras de seguridad que registraron su muerte son el único rastro de un crimen que la ciudadanía exige que no quede en la impunidad.

Las autoridades han acordonado la zona y continúan las labores de investigación para identificar a los responsables, mientras la familia y amigos de Diego Mazabel intentan asimilar cómo un compromiso matrimonial terminó, dos días después, en un funeral que enluta a todo el país.

Más de Gente

La exitosa y seria trayectoria política de Samuel Arrieta, el padre de Nicolás Arrieta

¿Quién es el papá de Nicolás Arrieta? El reconocido político que marcó la historia de Colombia y hoy ve a su hijo en ‘La Casa de los Famosos’

Indignación por precios de hospedaje para Bad Bunny en Medellín

El “efecto Benito” se sale de control: arriendos de hasta $100 millones y denuncias por cancelaciones masivas en Medellín

asesinan al empresario Diego Mazabel a solo horas de anunciar su matrimonio.

El último mensaje de Diego Mazabel antes de ser asesinado en Cali: “Gracias por decirme que sí”

Le caen a Poncho Zuleta por pedir un minuto de silencio para Jessi Uribe y no Yeison Jiménez

“Estaba como borracho”: le caen a Poncho Zuleta por confundir a Yeison Jiménez con Jessi Uribe al darle minuto de silencio

El polémico lapsus de Poncho Zuleta sobre Jessi Uribe tras la muerte de Yeison Jiménez

Bochornoso momento: Poncho Zuleta confunde a Yeison Jiménez con Jessi Uribe en pleno homenaje y pide “minuto de silencio”

Los números revelados para esta fecha tienen una carga energética especial.

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el jueves 22 de enero para los 12 signos del zodiaco

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

Salió a la luz audio inédito de Yeison Jiménez; habló de la muerte e hizo petición: “No vaya a llorar”

Niño Prodigio: astrólogo que entrega el horóscopo diario.

Predicciones y horóscopo de fin de año del Niño Prodigio para hoy jueves, 22 de enero

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron la verdad de su relación en video juntos.

Luisa Fernanda W habló del impacto del licor en su relación con Pipe Bueno: “Me alejo por completo”

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 15 de octubre de 2025.

Horóscopo y predicciones para este jueves, 22 de enero, según Nana Calistar

Noticias Destacadas