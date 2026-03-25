Una joven profesora de 23 años fue víctima de un homicidio que ha causado conmoción en el departamento del Magdalena, luego de que, al parecer, identificara al hombre que le había robado su motocicleta.

El hecho se registró en la Troncal del Caribe, en zona rural del municipio de Ciénaga, donde la víctima, Saidy Michel Pérez Miranda, fue interceptada en circunstancias que aún son materia de investigación. Información preliminar indica que la docente habría reconocido al presunto responsable del hurto de su vehículo, situación que habría desencadenado el ataque en su contra.

Familiares de la joven expresaron su dolor y exigieron que el caso no quede impune. “Era una muchacha dedicada a su profesión, con muchos sueños por cumplir”, señalaron allegados, quienes insistieron en que se haga justicia. Según relataron, no tenían conocimiento de amenazas previas, lo que incrementa la incertidumbre frente a lo ocurrido.

Saidy Pérez era conocida por su compromiso con la enseñanza y su cercanía con sus estudiantes. Personas de su entorno destacaron su vocación de servicio y su interés por aportar a la formación de niños y jóvenes en su comunidad.

Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer el crimen y ubicar a los responsables. De manera preliminar, las investigaciones se concentran en establecer la relación entre el robo de la motocicleta y el homicidio.

Compleja situación de orden público

La situación de orden público en el departamento del Magdalena sigue siendo compleja debido a la guerra sin freno entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo en territorios habitados por comunidades indígenas.

Desde la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas denunciaron que estos choques entre grupos ilegales han desatado una fuerte emergencia humanitaria en la Sierra Nevada de Santa Marta, así como el asesinato de líderes comunitarios.

“La Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas expresa su rechazo y profunda preocupación frente a la grave situación de emergencia humanitaria que se presenta en el municipio de Aracataca, Magdalena, en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde comunidades del Pueblo Arhuaco han quedado en medio de enfrentamientos entre actores armados ilegales”, señaló el comunicado.

Asimismo, indicaron que ya hay personas del pueblo indígena que perdieron la vida producto de los disparos de fusiles y armas cortas en esta zona del Magdalena, donde la Fuerza Pública no ha logrado contener la violencia.