Cambio de planes para Egan Bernal: revelan decisión de Ineos de cara al Tour de Francia 2026

Cada vez son menos los días para que comience el Tour de Francia 2026, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y del deporte. Mientras los aficionados se llenan de adrenalina para ver a sus ciclistas favoritos, al mismo tiempo los equipos están tomando decisiones drásticas que involucrarían a uno de los “escarabajos” más destacados de Colombia.

Colombiano fue desconvocado para el Tour de Francia 2026: lo bajaron del bus a última hora

Se trata de nada más ni nada menos que de Egan Bernal, el zipaquireño de 29 años que ya conoce lo que es ganar un Tour de Francia, al conseguirlo en la edición del año 2019.

En las últimas horas han surgido rumores de que el ciclista colombiano forme parte del equipo Ineos para la próxima edición del Tour de Francia, que comenzará este próximo sábado 4 de julio.

Estos cambios abruptos por parte del equipo británico se verían a múltiples factores, entre ellos una serie de inconvenientes que han tenido para conformar la plantilla de ciclistas de cara a la competencia.

La decisión de Ineos para involucrar a Egan Bernal

El ya campeón en una ocasión del Tour de Francia no estaba previsto para competir en la edición del 2026, ya que lo programado era que participara solamente en el Giro de Italia y la Vuelta a España.

No obstante, varios inconvenientes han alterado los planes. Uno de los mayores problemas que tiene Ineos está relacionado con una de sus contrataciones para esta temporada, el ciclista escocés Oscar Onley, quien es ahora una baja para el equipo británico luego de haber sufrido una caída en la pasada edición del Tour Auvernia - Ródano - Alpes.

Es ante ello que el nombre de Egan Bernal como reemplazo cada vez está sonando más fuerte, lo que conlleva una pronta decisión por parte de Ineos al ser en pocos días el Tour de Francia.

Egan Bernal aparece como una de las principales opciones de Ineos para reemplazar a Oscar Onley en el Tour de Francia 2026. Foto: Getty Images

El escarabajo ha tenido un notable rendimiento en el transcurso de esta temporada, en donde llegó a estar en el top 10 del Giro de Italia, alcanzando la 10.ª posición. Después de haber finalizado esta edición, Egan se puso a seguir entrenando, lo que significa que tiene la capacidad física para participar en uno de los eventos más importantes del deporte.

Otros nombres que suenan para el reemplazo de Onley son el español Carlos Rodríguez, aunque no se descarta por el momento que la persona que tome el papel de líder sea Thymen Arensman, el ciclista neerlandés, quien llegó a la posición 4 en el Giro de Italia.

En caso de que Egan no participe, hay otro colombiano que está preinscrito para la competencia, siendo este Harold Tejada.