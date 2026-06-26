Colombiano fue desconvocado para el Tour de Francia 2026: lo bajaron del bus a última hora

Daniel Felipe Martínez no clasificó en la nómina del Red Bull Bora-Hansgrohe para disputar el Tour de Francia 2026. Aunque el colombiano estaba en la lista de preinscritos, fue descartado a última hora por decisión de los directores deportivos.

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La escuadra alemana irá al Tour con Remco Evenepoel como su principal referente, acompañado por Tim van Dijke, Nico Denz, Florian Lipowitz, Mattia Cattaneo, Jan Tratnik, Maxim van Gils y Jai Hindley.

Daniel Martínez había hecho todo el ciclo de preparación para ir a la grande bouclé: disputó el Tour de Romandía en abril y luego hizo parte de la nómina para el Tour Auvergne-Rhone-Alpes, anteriormente conocido como Critérium del Dauphiné.

En la penúltima etapa de dicha carrera se retiró, factor que habría sido determinante para no tenerlo en cuenta en la convocatoria final del Tour de Francia.

La lista de colombianos está bastante reducida en esta edición. Egan Bernal y Nairo Quintana tampoco estarán presentes, pues su próximo objetivo pasa por la Vuelta a España 2026.

Harold Tejada es el único colombiano que ha confirmado su participación en el Tour. Se espera que el corredor huilense vaya acompañado por Sergio Higuita, que viene de hacer ‘Top 10′ en el Tour de Suiza.

Einer Rubio también tiene posibilidades de ser convocado por el Movistar Team con el objetivo de ayudarle al belga Cian Uijtdebroeks a pelear por un lugar en la parte alta de la clasificación general.

Daniel Felipe Martínez, fuera de convocatoria para el Tour de Francia. Foto: Getty Images

Remco Evenepoel, colíder del Bora-Hansgrohe

Daniel Martínez era una de las principales cartas de Colombia en el Tour de Francia, pero se quedó afuera de la lista final y tendrá que ver desde el sofá a Remco Evenepoel y Florian Lipowitz como líderes del Red Bull Bora-Hansgrohe.

“El Tour ya no lo gana únicamente un ciclista excepcional, sino un equipo excepcional. Creemos que llevamos a la salida una de las plantillas más completas. Con Remco y Florian, contamos con dos líderes que ya han demostrado que pueden subir al podio del Tour. Sus diferentes fortalezas nos ofrecen opciones tácticas que podrían resultar decisivas”, afirma Zak Dempster, director deportivo en el Bora.

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Evenepoel quiere retar a Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, una tarea que no será nada fácil aún siendo favorito a queadarse con las etapas contrarreloj.

“La fortaleza de esta plantilla va mucho más allá de Remco y Florian. Contamos con escaladores experimentados, corredores completos y ciclistas capaces de asumir responsabilidades en cualquier situación de carrera. Cada Tour desarrolla su propia dinámica y, con este equipo, tenemos respuesta para casi cualquier escenario posible”, agregó Patxi Vila, entrenador de la escuadra alemana.