Jonas Vingegaard presentó su equipazo para el Tour de Francia 2026: sufrió baja de última hora

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) acude al Tour de Francia 2026 como la principal amenaza para el tricampeonato de Tadej Pogačar. El danés viene de ganar el Giro de Italia con un amplio margen sobre el resto y quiere firmar el doblete ante su máximo rival.

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La tarea no será nada fácil, pues Pogačar sigue imbatible en cada carrera que participa y sus números vienen mejorando en vez de empeorar.

Vingegaard estará acompañado por un equipo de lujo con Edoardo Affini, Per Strand Hagenes, Matteo Jorgenson, Sepp Kuss, Bruno Armirail y Davide Piganzoli.

La baja más importante es la del belga Wout van Aert, que fue descartado por una lesión en el codo. Aunque intentaron recuperarlo durante el Tour Auvergne-Rhone-Alpes, pusieron por delante su bienestar físico.

Ese puesto libre será asumido por Piganzoli, joven promesa del ciclismo italiano, que fue octavo en la clasificación general del Giro.

La nueva camiseta del Visma-Lease a Bike

Al no poder usar su habitual camiseta amarilla por normas de la organización, el Visma-Lease a Bike estrenará nueva camiseta en el Tour de Francia.

En la indumentaria prevalece el color amarillo para los detalles, pero en general vestirán de negro cumpliendo con la exigencia de la ASO.

“Anunciar nuestra selección para el Tour de Francia siempre es un momento especial, no solo para el equipo, sino también para nuestros seguidores en todo el mundo”, afirma Jasper Saeijs, director comercial del Visma. “Queremos acercar a nuestros seguidores al equipo y ofrecerles una perspectiva única entre bastidores mientras nos preparamos para la carrera más importante del calendario. Junto con Lease a Bike, hemos creado un formato que va más allá del anuncio tradicional de la alineación. Nos permite contar las historias de nuestros ciclistas y su preparación”.

El equipo neerlandés le está apostando todo a destronar al UAE Team Emirates y quitarles ese dominio aplastante que tuvieron el año pasado.

Aunque Pogačar también debe lidiar con bajas como Marc Soler y Joao Almeida, parte en calidad de favorito para quedarse con el título del Tour por tercer año consecutivo. Vingegaard tendrá que encontrar su mejor nivel si quiere sacarle el título al mejor ciclista del mundo, según el ranking de la UCI.

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¿Cuándo empieza el Tour de Francia 2026?

La gran cita será el próximo 4 de julio en Barcelona; ese día empezará una nueva edición del Tour de Francia 2026 con los mejores ciclistas del mundo en el pelotón.

La delegación de colombianos cuenta con Harold Tejada como primer colombiano confirmado, al lado de Sergio Higuita y posiblemente Daniel Felipe Martínez.