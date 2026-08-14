Oficial: primera decisión del Sporting con Luis Suárez, luego de sonar para el Barcelona

Luis Javier Suárez es el tema del día en la prensa deportiva de Europa. El colombiano está siendo vinculado como posible refuerzo del Barcelona tras las versiones impulsadas por el periodista Fabrizio Romano en su cuenta oficial de X.

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El Sporting de Lisboa se remite a la cláusula de rescisión que asciende a 80 millones de euros, pues considera a Suárez como un jugador intransferible dada su importancia para el proyecto.

El delantero samario regresó hace unos días a entrenamientos y está listo para emprender una nueva temporada en Portugal, aunque los rumores de un posible paso al Barcelona han empezado a generar conversaciones incómodas en la hinchada sportinguista.

En medio de todo el revuelo que ha causado la situación de Luis Suárez, su técnico decidió dejarlo en el banquillo de suplentes para el partido de este viernes contra Vitória Guimarães por la segunda fecha de la Primeira Liga.

Sporting CP salió con esta formación: Rui Silva; Georgios Vagiannidis, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; Sergi Altimira, Issa Doumbia; Geny Catamo, Rodrigo Zalazar, Flávio Gonçalves y Fotis Ioannidis.

Suárez ya había sido suplente la semana pasada contra Estrela da Amadora en el debut por el torneo local y todo apuntaba a recuperar la titularidad ante Vitória Guimarães, pero el entrenador Rui Borges tenía otros planes.

El colombiano acumuló su segunda suplencia consecutiva en la presente temporada, aunque esta tuvo más relevancia en los medios de comunicación ante la posibilidad de irse al Barcelona en este mercado de verano.

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Aunque juegue minutos con el Sporting, Luis Javier Suárez puede escuchar ofertas y salir vendido si la dirigencia llega a un acuerdo. La fecha límite para decidir su futuro es el próximo 31 de agosto, cuando se cierran las inscripciones de nuevos jugadores en las principales ligas del mundo.

Irse al Barcelona suena como una oportunidad inmejorable para el goleador samario, aunque en la prensa portuguesa aseguran que el Sporting está decidido a retenerlo.

Luis Javier Suárez viene de ser figura del Sporting en la Primeira Liga y la Champions League. Foto: UEFA via Getty Images

Luis Suárez, posible fichaje del Barcelona

Todo este revuelo en Portugal y España se originó por la exclusiva de Fabrizio Romano, quien mencionó a Luis Javier Suárez como posible fichaje del Barcelona para reemplazar a Ferran Torres.

“Barcelona considera al delantero del Sporting, Luis Suárez, entre las opciones, si no se concreta el acuerdo con Julián Álvarez”, apuntó en su cuenta de X.

“No es una situación sencilla para él como pieza clave del Sporting, pero figura en la lista de candidatos del Barça. Barcelona solo contemplará la opción de Suárez —u otras alternativas— a partir de la próxima semana, siempre y cuando la operación por Julián siga descartada”, apuntó Fabrizio.