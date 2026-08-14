Tragedia en la Vuelta a Portugal: murió ciclista de 19 años y su equipo está desconsolado

El NSN Cycling Team, equipo que hace unos días anunció a Santiago Buitrago como su nuevo fichaje, acaba de sufrir uno de los capítulos más duros de su corta historia como equipo profesional.

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A través de redes sociales confirmaron el fallecimiento de Finlay Tarling, ciclista británico de 19 años que estaba disputando la Vuelta a Portugal. Según reportes, Tarling fue víctima de un accidente a 20 kilómetros de la meta en la octava etapa del recorrido.

“El accidente se produjo por una colisión frontal con un vehículo que no participaba en la carrera. El coche circulaba por el carril contrario y colisionó con el ciclista del equipo NSN, que iba rezagado del pelotón. Al parecer, el ciclista recibió atención médica inmediata, pero falleció”, informó el medio RTP Noticias de Portugal.

Producto de lo sucedido, la organización de la Vuelta a Portugal suspendió el final de la etapa y emitió un comunicado oficial confirmando la muerte de Finlay Rarling minuto después de la colisión.

“La organización de la 87.ª Vuelta a Portugal en Bicicleta Juegos Santa Casa lamenta profundamente informar del fallecimiento del corredor británico Finlay Tarling, del NSN Development Team, a consecuencia de un grave accidente ocurrido durante la 8.ª etapa de la prueba”, informaron en sus cuentas oficiales.

“Ante este trágico suceso, la carrera quedará neutralizada hasta la meta en Fafe y, como señal de respeto y duelo, no se celebrará la ceremonia de podio prevista para hoy. Los organizadores facilitarán más información tan pronto como las circunstancias lo permitan”, agregó la Vuelta a Portugal.

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Comunicado oficial del NSN Cycling Team

Minutos después salió el comunicado oficial del NSN Cycling Team, lamentando la tragedia y el fallecimiento de uno de sus corredores que se perfilaba a dar el salto al primer equipo de cara a 2027.

“Estamos desconsolados al anunciar el fallecimiento de Finlay Tarling en la Volta a Portugal hoy. Finlay era un miembro muy querido de nuestro equipo, pero lo más importante es que era un hijo, un hermano y un amigo para tantos. Será profundamente extrañado”, apuntó la escuadra suiza.

Finlay Tarling es hermano menor de Joshua Tarling, compañero de Egan Bernal y Brandon Rivera en el Netcompany Ineos.

“Nuestras más profundas condolencias van dirigidas a los padres de Fin, Michael y Dawn, a su hermano Josh y a todos los que tuvieron la suerte de llamar a Fin un amigo. Descansa en paz, Fin”, agregó el comunicado del NSN Cycling Team.

El futuro de la Vuelta a Portugal todavía no está definido. Quedan dos etapas por disputar y la clasificación general está liderada por Alexis Guerin (Anicolor/Campicarn).