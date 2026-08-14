Juan Pablo Montoya anunció medida de ayuda tras el terremoto en Colombia: así será el aporte

Juan Pablo Montoya se suma a la lista de deportistas colombianos que han tomado acción para ayudar por el terremoto que sacudió al país.

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El histórico piloto de carreras, recordado por sus actuaciones en Fórmula 1, IndyCar y Nascar, usó sus redes sociales para compartir la medida que tanto él, como algunos patrocinadores y la alcaldía de Barranquilla, tomaron por la emergencia en Colombia.

En el video, y al lado de Juan Pablo, apareció su esposa, Connie Freydell. Ella también profundizó en la medida que tomarán en conjunto, misma que será de gran aporte para ayudar a los damnificados por la tragedia.

Cabe recordar que este domingo, 16 de agosto, Juan Pablo Montoya y su hijo, Sebastián, correrán en El Gran Malecón de Barranquilla. Fue de cara a ese evento que anunciaron la medida de ayuda.

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Juan Pablo Montoya: “Vamos a volver el evento un evento social”

“Hola a todos, estamos aquí en Barranquilla. Sabemos que esta semana ha sido una semana muy complicada para Colombia con el terremoto. Han habido muchas víctimas, la verdad, mucha gente ha tenido muchos problemas”, arrancó afirmando Juan Pablo Montoya.

Y añadió: “Como saben, este domingo tenemos el evento en Barranquilla con la Alcaldía, con Pony Malta y con Bavaria. Pensando en todo lo que está pasando, decidimos que podíamos darle una vuelta al evento y volverlo un evento social, donde podríamos recaudar fondos y crear ruido, que la gente, no solamente en Colombia, sino por fuera de Colombia, sepa qué pasó y que ayuden, porque necesitamos mucha ayuda”.

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los fanáticos, aplaudiendo la medida que tiene como gran protagonista a quien supo poner en alto la bandera de Colombia en la Fórmula 1.

Finalmente, Montoya cerró con: “Creemos que es de la manera que nosotros podemos dar nuestro granito de arena, que nos parece importante cada uno ayudar de la manera que pueda y nos pareció que esta era una muy buena manera. Yo vengo de carreras y, la verdad, ayuda a todo el país que la necesita muy muy fuerte”.

En ese momento, su esposa, Connie Freydell, afirmó: “Todas las entradas, todas las ganancias del evento se van a donar para la recuperación de las víctimas, de sus viviendas, de todo lo que pasó en Colombia (...) Vamos a estar haciendo una subasta durante el evento para seguir recogiendo fondos, y vamos a continuar trabajando y dando la oportunidad a los asistentes al evento a que también aporten un poco y donen los centros de acopio que vamos a tener durante el día en Barranquilla”.