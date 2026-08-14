¿Por qué el gobierno Petro sugirió rechazar la ayuda internacional para atender el terremoto en Colombia? David Tamayo recibió la UNGRD con ese bloqueo

David Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), habló con El Debate, de SEMANA. Lo hizo en el marco de la tragedia nacional por cuenta del terremoto en Colombia del 10 de agosto de 2026.

Cabe recordar que ha habido un debate en torno a la llegada de los rescatistas internacionales y se ha conocido una carta firmada por el saliente director de la UNGRD, Javier Pava, integrante del gobierno de Gustavo Petro, que él le envió el pasado martes, un día después del terremoto, al canciller Omar Bula, canciller del Gobierno obierno de Abelardo De La Espriella, donde le dice que no es necesario solicitar ni activar el despliegue de equipos internacionales especializados de búsqueda y rescate.

Es decir, Pava, saliente funcionario de Petro, dejó el bloqueo antes de dejar el cargo y con el país totalmente conmocionado por el terremoto que acababa de ocurrir.

“Yo me posiciono el martes en las horas de la noche, más o menos a las 10 de la noche me posicioné. Al otro día que llegué, pues a asumir en firme mi nuevo cargo, encontré que el saliente director había firmado, expedido una comunicación, planteando que teníamos capacidad de respuesta en ese momento y que no necesitábamos el apoyo de grupos de rescatistas del exterior”, explicó Tamayo.

El director de la UNGRD de Petro fue el que dio la orden de no dejar entrar a los rescatistas extranjeros; esta es la carta

David Tamayo advierte que la UNGRD, saqueada en el gobierno Petro, está “sin plata, endeudada y sin personal”

“Sin embargo, cuando yo analicé bien la situación que teníamos en ese momento y a partir del momento en que yo asumí el cargo y la manera cómo estaban evolucionando las cifras, consideré que era necesario revertir o retroceder esa decisión y por eso expedí mi primer acto administrativo, expedir una circular aclarando que si bien todavía conservamos la capacidad de respuesta en ese momento, estábamos dispuestos a recibir apoyo de grupos de búsqueda y rescate porque, de acuerdo a la evolución que tenía en ese momento las cifras que nos estaban arrojando los PMU (Punto de Mando Unificado) nacionales, iba a ser necesario tener varios periodos operacionales en la operación de respuesta y e iba a ser necesario hacer relevos en los recursos que estaban atendiendo la respuesta y para esos relevos eran necesarios también los apoyos internacionales, especialmente los grupos de búsqueda y rescate”, aseguró Tamayo.

Al consultarle por qué el saliente director hizo eso, Tamayo respondió: “No soy el indicado para explicar por qué él tomó esa decisión. Yo creo que eso es una pregunta que debería responder él. Lo que yo le puedo decir es que en su lugar, si yo hubiera estado en su lugar, no hubiera tomado esa decisión. De hecho, la revertí porque, si bien uno puede tener la capacidad de respuesta ante la magnitud del evento y la manera cómo van evolucionando las cifras, los que ya hemos estado en este tipo de atenciones, los que nos ha tocado ya esta experiencia, sabemos que estas cifras evolucionan rápidamente en los primeros periodos operacionales de la respuesta y que así uno tenga la capacidad de respuesta, uno debe estar preparado para varios periodos operacionales en los que va a requerir relevar sus recursos y ese relevo de recursos implica que va a demandar recursos que en este momento no tiene, pero que los tiene que tener disponibles en la zona de espera, en las zonas donde está operando el comando incidente”.

“Entonces, yo no hubiera tomado esa decisión. Yo hubiera tomado la decisión desde el principio de aceptar la ayuda internacional en los operativos de búsqueda y rescate. Pero ¿por qué él tomó esa decisión? No yo no te sabría explicar eso", puntualizó sobre el particular.

Tamayo llegó a asumir la dirección de la UNGRD, saqueada en el gobierno Petro, siendo uno de los máximos escándalos de dicha administración.

Balance de la UNGRD, administración de Tamayo, tras el terremoto:

Sismo en San José del Palmar, Chocó (7.4 Mw)

Corte: 14 de agosto de 2026 - 6:30 a. m.

1. Balance nacional

15 departamentos afectados.

426 municipios afectados.

45.523 familias afectadas.

102.263 personas afectadas.

2. Afectación a la población

285 personas fallecidas.

3.975 personas heridas.

379 personas desaparecidas.

354 personas rescatadas.

3. Afectación a la vivienda

73.455 viviendas averiadas.

12.828 viviendas destruidas.

121 edificios colapsados.

4. Afectación a la infraestructura y los servicios