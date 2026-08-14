Competencia para Luis Díaz: nuevo refuerzo del Bayern Múnich ya habló y causó revuelo

Bayern Múnich le dio la bienvenida a Ismael Saibari, atacante marroquí de 25 años, que arriba desde el PSV por cerca de 50 millones de euros. Se trata de un refuerzo bastante polifacético, que llega a pelear en varias posiciones del campo, incluida la de Luis Díaz.

Ayudas de Luis Díaz resuenan en Colombia: inesperado número de insumos lo sorprendieron en Alemania

En principio, Saibari se desempeñará como mediocentro ofensivo. Sin embargo, también lo puede hacer como extremo, tanto por izquierda como por derecha, y es allí donde puede pelearle el puesto a Luis Díaz. El colombiano, bajo las órdenes de Vincent Kompany, juega tirado a la izquierda.

También podría ser un competidor directo de la zona que ocupan Jamal Musiala y Serge Gnabry. En realidad, a Saibari lo puntúan muy bien por la capacidad que tiene para adaptarse en el terreno de juego.

Ismael Saibari, el nuevo refuerzo del Bayern Múnich. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Nuevo refuerzo del Bayern Múnich: “Puedo jugar en diferentes posiciones, incluyendo el lado”

En la rueda de prensa de presentación, Saibari dijo: “Mi posición favorita es la de 10, eso lo sabe todo el mundo. Pero puedo jugar en diferentes posiciones; en el partido, de todos modos, siempre se cambia. También puedo jugar por el lado y un poco más atrás”.

Los números detallan algo importante: el nuevo refuerzo del Bayern Múnich se desempeña mucho más en el centro del campo que a los costados. Todo apunta a que Vincent Kompany lo requiere específicamente en ese sector de la cancha.

2️⃣ | 𝙎𝙖𝙞𝙗𝙖𝙧𝙞 𝙪̈𝙗𝙚𝙧 𝙙𝙞𝙚 𝙈𝙪𝙨𝙠𝙚𝙡𝙫𝙚𝙧𝙡𝙚𝙩𝙯𝙪𝙣𝙜 𝙫𝙤𝙣 𝙙𝙚𝙧 𝙒𝙈:

"Ich habe mich gut erholt und bin jetzt voll im Training mit der Mannschaft."



3️⃣ | 𝙒𝙖𝙨 𝙞𝙨𝙩 𝙙𝙞𝙚 𝙇𝙞𝙚𝙗𝙡𝙞𝙣𝙜𝙨𝙥𝙤𝙨𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙎𝙖𝙞𝙗𝙖𝙧𝙞𝙨?

"Meine Lieblingsposition ist auf… pic.twitter.com/XqUoXHQ9w5 — FC Bayern München (@FCBayern) August 14, 2026

La temporada en Alemania está a punto de arrancar para Bayern Múnich y el cuadro bávaro quiere seguir marcando la pauta en ese país. Además, espera dar el salto de Champions League, obteniendo la orejona.

A priori, el tridente de ataque del club seguirá intacto: Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz. Los números de los tres en el curso anterior avalan su gran capacidad en el campo de juego.

Más sobre Ismael Saibari, nuevo refuerzo del Bayern Múnich

Tiene 25 años, nació el 28 de enero de 2001, y se desempeña en la selección de Marruecos, con la que jugó el Mundial 2026. Además, pasó por las ligas de Bélgica y Países Bajos, antes de aterrizar en Alemania.

Genk, PSV y ahora Bayern Múnich son los equipos que adornan su carrera deportiva. Incluso, el traspaso por 50 millones de euros al cuadro bávaro es una operación que resalta la prensa europea en las últimas horas.

En Bayern, Saibari usará el dorsal 34. En una de sus declaraciones, afirmó: “Desde que llegó Vincent Kompany, el Bayern juega de manera muy intensa. Yo mismo lo experimenté en la temporada pasada. Me gusta este estilo de juego y me ilusiona la nueva tarea”.